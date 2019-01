Cronaca



Carabinieri, controlli nella Piana: un arresto e due denunce

lunedì, 28 gennaio 2019, 11:06

Nell’ambito dei servizi di prevenzione effettuati nel fine settimana, i carabinieri hanno rintracciato e tratto in arresto a Lucca un cittadino italiano di 27 anni, residente a Pescaglia, risultato colpito da un provvedimento restrittivo a seguito di una condanna a cinque mesi di reclusione per un episodio di furto commesso nel maggio del 2016.

Sempre nell’ambito dell’attività di controllo della circolazione stradale i militari hanno denunciato nel capoluogo, per porto di oggetti atti ad offendere, due giovani italiani, controllati in auto, in orario notturno, con una carabina, poi rivelatasi giocattolo, ma riproducente quella originale, sprovvista del tappo rosso, in circostanze di tempo e di luogo da non saperne giustificare il possesso.

Nel comune di Capannori, nella frazione Marlia, un italiano di 37 anni, commerciante, residente nel comune di Barga, è stato denunciato alla procura della Repubblica per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Controllato alla guida della sua auto e sottoposto a perquisizione, è stato rinvenuto in possesso di 8 grammi, ripartiti in dosi, di eroina bianca, droga sintetica dal principio attivo molto più elevato il cui consumo negli ultimi tempi è sempre più in auge.