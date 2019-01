Carabinieri del pronto intervento salvano airone ferito

Altri articoli in Cronaca

sabato, 19 gennaio 2019, 10:27

Cambio di vertice alla guida della diocesi di Lucca. Alle 12, presso l'arcivescovado, verrà infatti reso noto al clero lucchese il nome del nuovo vescovo di Lucca

sabato, 19 gennaio 2019, 10:00

Nelle prossime settimane l'amministrazione comunale provvederà all'abbattimento di quattro platani a causa del temibile Ceratocystis platani, il cosiddetto cancro colorato del platano che ha portato alla morte nello scorso decennio della quasi totalità di antichi esemplari di questa specie presenti sulla passeggiata delle Mura

venerdì, 18 gennaio 2019, 23:19

Gli uomini del reparto prevenzione crimine della polizia, in servizio oggi a Lucca, hanno arrestato in serata un immigrato originario del Gambia di 27 anni, richiedente asilo, per detenzione di marijuana ai fini di spaccio

venerdì, 18 gennaio 2019, 23:13

Tanta gente, oggi pomeriggio in cattedrale, per la cerimonia funebre di Silvia Bulckaen, ex collaboratrice della Gazzetta e imprenditrice

venerdì, 18 gennaio 2019, 17:23

Convergenza di intenti condivisa fra le associazioni di categoria e l'amministrazione comunale per rilanciare e promuovere il servizio taxi a Lucca, un capitolo strategico per il turismo, per le imprese e per rafforzare il settore del trasporto pubblico

venerdì, 18 gennaio 2019, 16:37

Furto all'Esselunga e violenza agli operatori intervenuti: uno di loro ha riportato alcuni giorni di prognosi. La direttissima si è tenuta oggi alle 15:30. Si tratta di Samba Candè. Per lui il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere