Celebrata in San Paolino la tradizionale messa per il patrono della polizia municipale

giovedì, 24 gennaio 2019, 13:45

Martedì pomeriggio un'anziana è stata derubata della propria borsa mentre stava aspettando di confessarsi nel santuario di Santa Gemma Galgani all'Arancio

giovedì, 24 gennaio 2019, 12:21

In questi giorni Autostrade per l'Italia sta immettendo altre casse automatiche (al posto di quelle manuali dove opera un esattore), derivanti da un accordo nazionale del luglio 2018, nelle Stazioni di Firenze Impruneta, Firenze Scandicci, Firenze Ovest e Lucca

mercoledì, 23 gennaio 2019, 20:42

Dramma sfiorato in via Michele Rosi nel tardo pomeriggio di oggi quando un passante si è improvvisamente accasciato a terra colpito da un malore

mercoledì, 23 gennaio 2019, 15:16

Continua la rinascita del quartiere di Sant’Anna, grazie al progetto dei quartieri social, ideato e portato avanti dall’amministrazione Tambellini. Stanno proseguendo spediti i lavori a piazzale Sforza

mercoledì, 23 gennaio 2019, 10:09

Un volo cambiato all'improvviso si trasforma in 7 ore di odissea, di scalo in scalo, con una bimba piccola per raggiungere la destinazione. Per questo una donna si è rivolta agli sportelli Adoc di Lucca ottenendo un rimborso totale di 1.200 euro

martedì, 22 gennaio 2019, 21:05

Vivere nel centro storico di Lucca richiede ormai - come ben sanno i sempre meno numerosi residenti - un’inesauribile pazienza e un profondo spirito di sopportazione, pazienza che si dice essere la virtù dei Santi (e sappiamo bene che Lucca di Santi ne ha “prodotti” molti nel corso dei secoli)