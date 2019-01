Cronaca



Chiedono soldi a nome della parrocchia, ma il parroco: "Non è vero"

lunedì, 21 gennaio 2019, 10:29

di eliseo biancalana

Qualcuno avrebbe telefonato a una signora dicendo di raccogliere offerte per la parrocchia del centro storico, ma non è vero. La notizia è stata resa nota dai sacerdoti, che hanno messo in guardia i fedeli.

Ieri sera (domenica 20 gennaio), al termine delle messe in san Pietro Somaldi e in San Paolino, i sacerdoti hanno avvisato i fedeli che qualcuno avrebbe telefonato a un'anziana per chiedere soldi a nome del parroco don Lucio Malanca. I preti hanno detto che la parrocchia non sta facendo nessuna raccolta fondi per via telefonica e hanno invitato le persone che avessero ricevuto chiamate simili a denunciarlo alle autorità. Del fatto sono stati informati i carabinieri.