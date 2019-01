Cronaca



Commissione bilancio, via libera al Dup 2019-21

giovedì, 3 gennaio 2019, 13:30

di eliseo biancalana

Parere favorevole della commissione bilancio al Documento unico di programmazione (Dup) 2019-21. La pratica sarà esaminata in consiglio comunale nella seduta del 15 gennaio.



La presidente della commissione Chiara Martini (PD) ha definito il Dup "la pietra miliare su cui si fondano tutti i documenti di programmazione". Il documento si divide in due parti: una sezione strategica (con gli obiettivi di mandato) e una operativa. Sono quattro le aree strategiche individuate dall'amministrazione Tambellini: "una città sostenibile resiliente e sicura", "una città aperta e solidale", "una città che cresce", "una città che guarda al futuro". Il vice sindaco Giovanni Lemucchi ha sottolineato che il documento ha avuto il parere favorevole dei revisori dei conti. Il dirigente Graziano Angeli ha spiegato che il documento va letto insieme agli altri documenti di programmazione.



Critico il giudizio delle minoranze. "Mi sembrano tutte robe fantastiche, però non traducibili nella realtà" ha detto Marco Martinelli (Forza Italia). Il capogruppo azzurro aveva chiesto di rinviare la votazione per poter esaminare meglio il documento. Dalla maggioranza, Lemucchi e Roberto Guidotti (PD) hanno sottolineato la necessità di votare subito il testo per poi portarlo in consiglio comunale. La presidente Martini si è comunque impegnata a dedicare una ulteriore seduta all'approfondimento del Dup.



Hanno votato a favore i consiglieri di centrosinistra, Martinelli ha votato contro, mentre Enrico Torrini (SìAmo Lucca) non ha partecipato al voto.