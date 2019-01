Cronaca



Confartigianato: "Successo per la XX^ edizione della Festa della Befana "

lunedì, 7 gennaio 2019, 12:15

Venerdì 4 gennaio si è svolta presso il Foro Boario a Lucca la XX^ edizione della tradizionale festa della Befana organizzata come tutti gli anni dalla Confartigianato in collaborazione con l’ANAP (Associazione Nazionale Pensionati della Confartigianato). Hanno salutato i presenti il Presidente provinciale dell'ANAP, Francesco Cassola e la Presidente di Confartigianato Lucca, Michela Fucile i quali hanno sottolineato l'importanza di una manifestazione come questa che deve il proprio successo e la propria longevità alla peculiarità di riunire, per fare festa, tre generazioni e salutare tutti insieme l'arrivo della cara “Befana”. Il Direttore di Confartigianato, Roberto Favilla ha moderato gli interventi e coordinato l'alternarsi degli eventi che si sono susseguiti durante tutta la serata. Un momento molto importante è stato la consegna dell'assegno relativo a quanto ricavato con la raccolta di beneficenza realizzata a fine settembre durante la manifestazione “Pane e...” all'Associazione “MI CURO DI ME”. Tale Associazione si occupa della prevenzione e cura del tumore al seno, patologia che, purtroppo, è sempre più diffusa.

"Desideriamo, inoltre, ringraziare - commenta la Confartigianato - l'Associazione che ha curato l'intrattenimento, denominata “Animata Mente”, che ha coinvolto i bambini con canti, balli e giochi di gruppo facendoli scatenare per tutta la serata. Colpo di scena quando, anticipata dallo “stacchetto” di “Uomini e Donne” di Maria de Filippi, è stata fatta entrare la Befana, accolta come una vera “tronista” da grandi e piccini che si è prodigata nella distribuzione delle calze.

Anche quest’anno, per la riuscitissima serata, la Confartigianato e l’ANAP ringraziano l'Associazione “Animata Mente” nonché tutte le persone intervenute. Fin da ora la Befana Vi invita il prossimo anno per l'edizione ven che sarà ancora più fantasmagorica".