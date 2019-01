Cronaca



Consorzio di Bonifica: si vota per il rinnovo dell'assemblea

venerdì, 25 gennaio 2019, 12:57

Sabato 6 aprile si vota per il rinnovo dell’assemblea del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord.

"Il Consorzio 1 Toscana Nord - spiega il presidente Ismaele Ridolfi - è un ente di autogoverno del territorio che si occupa della sicurezza idraulica e dell'irrigazione su un vasto comprensorio che comprende tutti i territori delle provincie di Lucca e Massa Carrara, alcuni comuni dell'Appennino Pistoiese (Abetone-Cutigliano, San Marcello-Piteglio e parte di Pescia), della provincia di Pisa (Vecchiano, San Giuliano Terme, Bientina, Buti, Calcinaia, Vicopisano, Santa Croce sull'Arno, Santa Maria a Monte, Castelfranco di Sotto), e parte del comune di Fucecchio.

E' un ente di autogoverno, un bene comune, perché sono i consorziati che con il loro voto decidono chi dovrà amministrare e gestire il consorzio per 5 anni.



Le elezioni del 6 aprile sono, quindi, un appuntamento importante al quale i consorziati sono chiamati a partecipare per portare nell'Assemblea consortile e negli organi di gestione, la rappresentanza e le esigenze di ogni territorio del comprensorio; e soprattutto perché partecipare e scegliere vuol dire far crescere la sicurezza dei nostri territori.



In questi ultimi anni abbiamo toccato con mano come i cambiamenti climatici siano ormai una realtà con la quale dobbiamo fare sempre di più conti. Gli eventi estremi, caratterizzati da forti piogge concentrate nel tempo e nello spazio, le "bombe d'acqua", si presentano con sempre maggiore frequenza alternati a periodi di mancanza di precipitazioni che durano per mesi e mesi.



E il nostro territorio, tanto bello quanto fragile, quello dove opera il Consorzio 1 Toscana Nord, è una delle aree della Toscana più colpita da eventi climatici straordinari. In questo contesto l'impegno del Consorzio per la manutenzione e la tenuta in efficienza dei corsi d'acqua, attività fondamentali per la prevenzione dal rischio idraulico, oggi assumono un valore ancora più grande.



Ma la sfida per prevenire e fronteggiare le conseguenze dei cambiamenti climatici richiede, prioritariamente, l'impegno di tutti ed impone che ciascuno faccia la propria parte assieme agli altri.



Per questo il Consorzio 1 Toscana Nord oggi lavora in sinergia, insieme ai cittadini, agli agricoltori, alle associazioni, ai gruppi organizzati, alle scuole, agli Enti Locali; per questo, partecipare al voto del 6 aprile vuol dire far crescere la sicurezza dei nostri territori.



Buon voto a tutte e a tutti".



Le elezioni del 6 aprile



Le elezioni sono fissate per sabato 6 aprile, dalle ore 9,00 alle ore 19,00, in oltre settanta seggi che saranno allestiti in tutto il comprensorio di competenza. Si vota per designare i 15 membri elettivi dell'Assemblea consortile del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, che resterà in carica dal 2019 al 2024. Sarà possibile votare anche nella giornata di venerdì 5 aprile, sempre dalle ore 9,00 alle ore 19,00, esclusivamente nelle sedi consortili. Ciascun consorziato potrà scegliere in quale seggio votare, tra tutti quelli che saranno a disposizione sul territorio.



Come si vota



Il sistema elettorale è articolato su tre sezioni, ognuna di esse elegge cinque rappresentanti. Dalla home-page del sito www.cbtoscananord.it si può accedere agli elenchi degli aventi diritto al voto e scaricare il regolamento elettorale. Ogni consorziato può candidarsi, può sottoscrivere liste e può votare un candidato, solo relativamente alla propria sezione di appartenenza. Ogni consorziato potrà esprimere un voto all'interno della propria sezione. Le sezioni sono tre: nella prima votano coloro che pagano un contributo fino a € 67,05; nella seconda coloro che pagano da € 67,05 fino a € 419,60; nella terza coloro che versano un contributo superiore a € 419,60. Si vota facendo un segno sul simbolo di una lista o su uno dei candidati di una lista. Si può esprimere una sola preferenza.



Chi può partecipare alle votazioni



Saranno più di 356mila i consorziati aventi diritto al voto; nello specifico, potranno votare i proprietari di tutti gli immobili, ricadenti nel comprensorio di competenza: Hanno diritto a partecipare alle elezioni (diritto al voto sia attivo che passivo) più di 356mila consorziati, iscritti agli elenchi degli aventi diritto al voto: i proprietari cioè degli immobili (edifici e terreni) che già pagano il contributo di bonifica. che finanzia per intero le opere di manutenzione che l'Ente consortile effettua sui corsi d'acqua. In caso di comproprietà, partecipa al voto chi detiene la quota di proprietà maggiore; in caso di comproprietà a pari quota, partecipa al voto il primo intestatario in ordine alfabetico.



La modulistica da presentare al seggio al momento del voto



-Nel caso di persone giuridiche (società, Enti, etc) minori e interdetti

I legali rappresentanti devono presentare, anche con autocertificazione ai sensi DPR 445/2000, i propri titoli di legittimazione



-Nel caso di comproprietà

Se non saranno consegnate le deleghe al voto per un comproprietario che non risulta primo intestatario, sarà ammesso al voto esclusivamente il primo intestatario già indicato sull'elenco degli aventi diritto al voto



Le scadenze



Dal 2 marzo al 7 marzo 2019

Si possono presentare le liste dei candidati



Entro il 17 marzo 2019

L'ufficio elettorale del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord comunica circa la regolarità, e la conseguente ammissione al voto, delle liste presentate



Dove votare



I seggi verranno pubblicati sul sito del Consorzio: per rimanere aggiornati visitare http://www.cbtoscananord.it/