Contest fotografico delle Contrade, ecco il vincitore dell’edizione 2018

domenica, 20 gennaio 2019, 23:15

Terminato l’anno di manifestazioni di rievocazione, si è rinnovato l’appuntamento con il contest fotografico indetto dall’associazione di rievocazione storica Contrade San Paolino, con cui il popolo del web è stato chiamato ad inviare o pubblicare autonomamente i proprio scatti realizzati durante le manifestazioni a tema medievale a cui l’associazione partecipa, mediante l’hashtag #consanpaolino.

Il concorso “Diffidate dalle imitazioni… fotografa San Paolino!” è un ottima occasione per veder pubblicati i propri scatti sui social gestiti dall’associazione e dà la possibilità di concorrere per il premio finale che viene messo in palio ogni anno: una cena per due persone in un ristorante di Lucca, in cui tali foto vengono esposte.

Quest’anno la giuria dell’associazione ha selezionato uno scatto di Tommaso Giannini, di Valdottavo (LU), realizzato durante il 34° Campionato Italiano LITAB di balestra antica che si è svolto a Lucca il weekend dell’8-9 settembre 2018, in cui appare uno scorcio di Piazza Napoleone durante gli ultimi attimi di esecuzione dell’esibizione realizzata dal gruppo tamburi dell’associazione. Il Campionato Italiano è l’evento apicale nel calendario delle associazioni aderenti alle Lega Italiana Tiro Alla Balestra, e questa edizione è stata resa ancor più speciale perché ha avuto luogo per la prima volta in assoluto nel centro storico di Lucca, e qui non si ripresenterà probabilmente prima del 2030.

In primo piano troviamo il drappo rosso e bianco con sopra l’effige di una balestra e il nome dell’associazione, mentre sullo sfondo appare il tabellone di gara dove erano posizionati i bersagli di gara.

Gli altri scatti selezionati dalla giuria dell’associazione sono ad opera di Luca Della Croce, Michael Gaddini, Giuseppe Leonardi, Loretta Magrini, e Stefano Puccetti, e saranno esposti presso la Bottega di Anna e Leo in via San Frediano a partire dalla seconda metà del mese di febbraio (data e ora di apertura esatte saranno comunicate prossimamente). Per i curiosi o gli appassionati, potete trovare tutte le foto pubblicate sul profilo Instagram dell’associazione al link https://www.instagram.com/consanpaolino/

Appuntamento ad aprile per l’edizione 2019 del concorso con la prima manifestazione a calendario, la Festa della Libertà, che vedrà protagoniste alcune squadre di tiratori provenienti da tutta Italia per cimentarsi in duello al Campo Tiri della Repubblica di Lucca a Pontetetto, e un corteggio per il centro storico di Lucca.