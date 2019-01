Cronaca



Crollo in caserma vigili del fuoco, il comandante: "Non c'è stata interruzione del servizio"

venerdì, 11 gennaio 2019, 18:55

di e. biancalana - a. ercolini

Non c'è pace per la caserma dei vigili del fuoco di Lucca, situata in via Barbantini. Pochi giorni fa il sindacato autonomo Conapo ha fatto sapere del crollo improvviso di parte del solaio di una camerata. La Gazzetta di Lucca ha chiesto al comandante dei vigili del fuoco, Geremia Coppola, informazioni sulle condizioni attuali della caserma.

La caserma, che è ospitata in un immobile di proprietà della provincia di Lucca, versa da tempo in condizioni fatiscenti. Lo scorso marzo si sono distaccate alcune porzioni di intonaco dai soffitti del primo piano del corpo dello stabile (dove sono collocate le camerate) e il primo piano del fabbricato è stato interdetto. A fine anno, il presidente della provincia Luca Menesini aveva annunciato lo sblocco dell'iter per il progetto di recupero e la messa in sicurezza della caserma (per un intervento del valore di 450mila euro) e l'intenzione di procedere all'aggiudicazione della gara di appalto dei lavori per poter aprire il cantiere tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio 2019. Ma intanto il 9 gennaio è avvenuto un altro crollo nella caserma, che è stato reso noto dal sindacato autonomo Conapo, che già il 31 dicembre aveva presentato un esposto alla procura di Lucca per chiedere di verificare le condizioni di sicurezza dell'immobile. "Ci sentiamo abbandonati dalle istituzioni" ha denunciato il segretario del Conapo di Lucca Nicola Todaro, mentre il segretario nazionale Antonio Brizzi ha annunciato l'intenzione di fare un'integrazione all'esposto già presentato.

Comandante Geremia Coppola, com'è la situazione in via Barbantini?

Non c'è nessuna estensione degli eventi rispetto all'anno scorso nel mese di marzo. In effetti, si è rinnovato un distacco dell'intonaco e delle tavelle di laterizio del controsoffitto nelle nostre camerate. Questo nuovo evento, rispetto a quello di marzo, ha azzerato le disposizione intraprese fino a quel momento e ne abbiamo adottate altre in proporzione a questa situazione. Pertanto il fenomeno è lo stesso. Erano interessate le camerate di una delle due palazzine della sede centrale e continuano ad essere interessate proprio queste camerate. Per noi significa affrontare un nuovo evento, aggiornando le decisioni rispetto al precedente.

Quale procedura avete adottato dopo questo avvenimento?

Il nostro comando, rappresentato da me, si è mosso come dovuto in caso di richiesta di intervento per intonaco che si stacca. Come abbiamo fatto a marzo così abbiamo fatto oggi, la pratica adottata è la stessa di qualunque cittadino.

Quando partiranno i lavori?

Il 16 gennaio verranno aperte le buste delle offerte per la scelta del contraente da parte dell'amministrazione provinciale e quindi i lavori di ristrutturazione che sono stati decisi per quella palazzina potranno partire. È evidente che una struttura degli anni Sessanta ha bisogno di cura continua. È anche evidente che negli ultimi anni non ha avuto questo tipo di manutenzione.

Lavorare in queste condizioni non è certo facile. Comandante come siete riusciti ad andare avanti?

Non voglio scendere nel patos, preferisco rendere merito agli uomini dei vigili del fuoco di Lucca che nonostante tutto in questi mesi non hanno mai fatto mancare il motivo della loro presenza ovvero essere pronti ad intervenire. Non c'è stata nessuna interruzione del servizio neppure per un minuto, grazie allo spirito di servizio delle nostre persone.