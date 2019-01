Cronaca



Da lunedì lavori alla pavimentazione nell'area attorno alla Madonna dello Stellario

venerdì, 25 gennaio 2019, 16:43

Continua l'attività di restyling dei lastricati delle piazze e delle strade del centro storico. Da lunedì 28 gennaio verrà effettuato un nuovo intervento di sistemazione della pavimentazione intorno alla Madonna dello Stellario.

Questi lavori, che sono stati sollecitati anche dai cittadini residenti nella zona nel corso di alcuni incontri promossi dai consiglieri comunali di maggioranza e ai quali ha preso parte l'assessore ai lavori pubblici, rientrano nelle manutenzioni straordinarie che l'amministrazione ha in programma per quest'anno.



Il cantiere andrà avanti per sette giorni lavorativi e prevede lo smontaggio delle pietre che sono smurate o che si sono abbassate. Le stesse pietre verranno poi rimurate, andando a sostituire quelle eventualmente danneggiate. Per consentire lo svolgimento del cantiere in sicurezza la viabilità della zona subirà alcune modifiche.



In particolare, da lunedì prossimo (28 gennaio) fino a venerdì 1 febbraio e da lunedì 4 a venerdì 8 febbraio sarà istituito il senso unico in via della Fratta, nel tratto compreso fra l'incrocio con via San Nicolao e l'incrocio con piazza San Francesco, in direzione via San Nicolao-piazza San Francesco. Sarà ristretta la carreggiata nell'area della Madonna dello Stellario, dove non sarà nemmeno possibile parcheggiare. I veicoli che provengono da via del Fosso e piazza Varanini, in direzione Porta san Gervasio e via della Fratta dovranno transitare da via del Fosso, via della Zecca, piazzetta della Zecca, via Santa Gemma Galgani, via della Fratta, via del Fosso e Porta San Gervasio.