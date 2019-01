Cronaca



Delegazione del Pertini in visita a Montecitorio

domenica, 20 gennaio 2019, 23:03

Continuano le iniziative volte all’approfondimento delle tematiche afferenti alla legalità e alla cittadinanza attiva: il 31 gennaio una delegazione dell’ISI Pertini di Lucca visiterà Palazzo Montecitorio, accompagnata dalla ds, prof.ssa Daniela Venturi, ed incontrerà, nella prestigiosa sala Aldo Moro (detta anche Sala Gialla) alcune autorità della Camera dei Deputati.

L’iniziativa è stata coordinata e progettata dal prof. Romano Pesavento, docente di Diritto presso l’ISI Pertini e presidente del Coordinamento Nazionale dei Docenti della disciplina dei Diritti Umani. Tale esperienza, altamente formativa per gli studenti, di visione autoptica del “congegno” sofisticato e prezioso della democrazia rappresentativa può diventare veicolo di maggiore attaccamento verso le istituzioni e più immediata comprensione delle dinamiche operative della nostra Repubblica.

La legalità non deve essere una semplice parola da ripetere nelle occasioni pubbliche, ma costituire una forma mentis, un automatismo “consapevole”. La scuola diventa il banco di prova della società che decidiamo di scegliere per noi e per le generazioni che verranno.