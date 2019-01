Cronaca



Disagi per i pendolari nella tratta Lucca - Viareggio

martedì, 15 gennaio 2019, 15:19

di giacomo mozzi

La tanto annunciata chiusura del tratto ferroviario tra Lucca e Viareggio da gennaio a giugno, fin dalla prima settimana di ritorno dalle vacanze natalizie, ha iniziato a dare disagi ai pendolari che dovevano tornare a lavoro. Trenitalia ha messo a disposizione dei pendolari e di tutte le persone, provviste di biglietto del treno, dei pullman sostitutivi nella tratta interrotta.

Il docente del liceo scientifico Vanni Ghimenti evidenzia i disagi che ha riscontrato per poter arrivare in orario a lavoro nella scuola superiore viareggina essendo lui un pendolare che abitualmente percorre la tratta interrotta: "La scorsa settimana è stata molto impegnativa: per la tratta Lucca - Viareggio, Trenitalia mette a disposizione un autobus alle 6.45 ed uno alle 6.55 direttissimi che per arrivare a Viareggio impiegano meno di mezz'ora, ed uno alle 7 che però effettua delle fermate intermedie impiegando il doppio del tempo. Parto da Montecarlo e talvolta il treno è in ritardo, quindi non riesco a prendere i pullman diretti e sono costretto a salire su quello delle 7. Venerdì, ad esempio, il treno ha avuto un problema al passaggio a livello ed ha fatto 20 minuti di ritardo. L'autobus delle 6.55 è partito vuoto e quello delle 7 ha, per fortuna, aspettato l'arrivo del treno prima di partire, sennò avrei dovuto attendere quasi un'ora per trovare un altro pullman. Arrivato alla stazione di Lucca ho trovato tantissime persone che volevano salire sull'autobus, ma non tutti erano provvisti di biglietto ferroviario, e una signora ha sollecitato l'autista perché chiamasse un controllore e la polfer.

I controlli hanno evidenziato 30 persone sprovviste di biglietto che non potevano salire sul mezzo, e per coloro che dovevano andare a lavoro un ritardo nella partenza di almeno 20 minuti. L'alternativa al pullman sostitutivo - spiega il docente Ghimenti - esiste ed è il treno che da Lucca va a Pisa, poi da Pisa prendere la coincidenza con il treno per Viareggio. Questa ipotesi, nel migliore dei casi, ti farebbe arrivare alle 8.40, quindi equivarrebbe a prendere l'autobus sostitutivo senza fare ulteriori cambi di mezzo. Questo succede senza i problemi che normalmente si possono presentare sulla linea ed in assenza di altri treni nella prima settimana mi è stato quasi impossibile presentarmi in orario a lavoro, come altri pendolari che hanno riscontrato il mio stesso problema. Una possibile soluzione - conclude Ghimenti - potrebbe essere un aumento degli autobus in orari critici così da poter coprire la capienza del treno da sostituire, maggiori controlli dei biglietti da parte del personale prima di salire sul mezzo così da garantire un miglior servizio. Spero vivamente che la situazione migliori perché non oso pensare cosa possa succedere nel periodo di carnevale o quando inizierà la bella stagione se la situazione dovesse rimanere la stessa di questa prima settimana".