Cronaca



E' morta Silvia Bulckaen, una di noi

martedì, 15 gennaio 2019, 12:42

di aldo grandi

Ad una cena di pochi giorni fa, in casa di amici, mi è stato domandato se conoscessi Silvia Bulckaen. Ovvio che sì, per diverso tempo ha collaborato con La Gazzetta di Lucca, è stata alle nostre cene, ha scritto sulle nostre pagine, ha conosciuto i nostri collaboratori. Era, in sostanza, una di noi. In più, aveva un bellissimo volto al quale aggiungeva un sorriso bellissimo. La stessa persona ha aggiunto, nella conversazione, di averla vista in una foto postata il 6 gennaio insieme ai figli, in casa, sorridente e ne aveva tratta la sensazione che stesse meglio che, alla fine, fosse riuscita in qualche modo a convivere se non, addirittura, a sconfiggere il male che da un paio di anni o forse più, la attanagliava.

Silvia Bulckaen oltre ad essere una donna affascinante, aveva molti pregi tra i quali, tutt'altro che trascurabile, quello di essere molto intelligente. Sapeva, inoltre, trovarsi bene in qualunque situazione, mai si abbatteva e aveva quel sorriso disarmante che la rendeva inimitabile. Aveva anche, perché non dirlo?, un carattere particolare, a tratti spigoloso, diceva quello che pensava e quello che pensava non era sempre politically correct. Era intuitiva, arrivava a comprendere le cose in anticipo, conosceva i meandri della politica perché a lungo aveva avuto a che fare, per motivi di lavoro, con politici o politicanti.

Alla Gazzetta di Lucca era arrivata non ricordo bene quando e come, ma la sua vivacità e la voglia di prendere il tesserino di giornalista pubblicista erano palesi. In un paio di circostanze ci furono anche, con il sottoscritto, scambi piuttosto accesi, se così vogliamo dire, di opinioni, ma alla fine dietro quella, a volte, maschera di intransigenza e risolutezza, covava un forte bisogno di approvazione e, perché no?, di affetto e tenerezza. Era, così, almeno, l'ho percepita in tutto questo tempo anche se negli ultimi mesi non ci eravamo più sentiti, una donna abituata a rimboccarsi le maniche, a non mollare mai, a camminare a testa alta senza esigere chissà quali attenzioni o considerazione. E la vita, se non sbaglio, l'aveva messa alla prova con lei che, però, riusciva a reggere alla sfida quotidiana.

Aveva anche la capacità di sorridere, una robusta dose di ironia e, mi viene in mente, una lingua che, così si dice a certe latitudini, taglia e cuce per dire che non si faceva certo problemi nel manifestare quello che era il suo pensiero.

Amava i suoi due figli verso i quali si sentiva responsabile oltre ogni immaginazione e evitava di mostrare segni di debolezza o anche di dolore. Chi scrive ci si era scontrato un paio di volte, in maniera anche piuttosto veemente e, ripensandoci, anche in maniera esagerata. L'amicizia e la stima, tuttavia, avevano resistito all'urto.

Non aveva detto niente, al sottoscritto, della sua malattia, quella bestia schifosa e maledetta che, una volta entrata dentro, non ti lascia più. Ero venuto a saperlo per caso, da un'altra collaboratrice che è rimasta sempre in contatto con lei e non è la sola. Silvia scriveva bene e, inoltre, faceva anche delle belle fotografie con quella sua macchina digitale Olympus se non sbaglio, che si portava sempre dietro.

Di fronte alla sua scomparsa, avvenuta questa notte, le parole servono a poco se non, addirittura, a niente. Abbiamo voluto tracciare un breve ritratto, con tutti i suoi limiti, di una persona che per un bel tratto di strada ha camminato al nostro fianco. Dove sarà adesso, nessuno può saperlo con certezza, ma, sicuramente, ovunque sia, avrà ancora sorpreso tutti con quel suo bellissimo sorriso.