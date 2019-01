Cronaca



Estratti i numeri della lotteria Anpana "Sosteniamo gli animali sulle calamità"

giovedì, 3 gennaio 2019, 08:26

Ha avuto luogo sabato scorso 29/12, alle ore 10.00, presso i locali dell'UDA-Ufficio Diritti Animali dell' ANPANA (Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente), Sezione Territoriale di Lucca, l'estrazione dei numeri vincenti della lotteria di beneficenza “Sosteniamo gli animali sulle calamità”. La lotteria aveva come fine l'acquisto di Box modulari componibili per i cani degli sfollati, da allestire nelle tendopoli a seguito di calamità. Spesso, troppo spesso, sino ad oggi, dopo una calamità, i cani degli sfollati venivano lasciati nei pressi della casa pericolante o inagibile ma, comunque , lontani dai proprietari sfollati nelle tendopoli. Con questo progetto, pur trattandosi di una piccola goccia che, ci auguriamo, sia copiato anche da altri, sarà possibile allestire dei box per cani nelle tendopoli così da avere il proprio animale peloso vicino e non immaginate quanto sia importante, per chi è sfollato, il contatto di vicinanza sia per i padroni che per gli animali stessi.



Presente all'estrazione una pattuglia di Vigili Urbani di Lucca che ha verbalizzato la regolarità dell'estrazione stessa. I volontari di Anpana Lucca desiderano, pertanto, ringraziare pubblicamente tutti coloro che, acquistando uno o più biglietti o dando una mano nella distribuzione, hanno permesso di raccogliere, detratte tasse, spese acquisto premi e spese pubblicità, €. 4029,00. Una somma inaspettata che ci consentirà, nei prossimi mesi, di recarci presso Aziende specializzate del settore per valutare il numero e i tipi di box per cani componibili da acquistare. Un grazie particolare va, inoltre a BEI VIAGGI che ha donato, come Primo Premio, un Buono Week-End per due persone.



Questi i numeri estratti: 1°) n. 1452 – Week End per 2 persone; 2°) n. 1992 – televisore 32 Pollici ;3°) n. 2082 – Tablet ; 4°) n. 1803 – Minipimer; 5°) n. 1920 – Batteria esterna per cellulare; 6°) n.1320 – Set Teiera e tazza ceramica; 7°) n. 0829 – Set cestini in vimini; 8°) n. 1811 - Scacchiera set salvagoccia, tappo, tagliacapsula, apribottiglia; 9°) n. 0657 – Cane decorativo finto pelo su cuscino; 10°) n. 1785 - Cane decorativo finto pelo su cuscino; 11°) n. 2390 - Cane decorativo finto pelo su cuscino; 12°) n. 2245 - Gatto decorativo finto pelo su cuscino; 13°) n. 0222 - Gatto decorativo finto pelo su cuscino; 14°) n. 0736 – Cane sdraiato in peluche; 15°) n. 0205 – Bottiglia con set salvagoccia, tappi, apribottiglia; 16°) n. 0951 - Bottiglia con set salvagoccia, tappi, apribottiglia; 17°) n. 2454 – Set teiera e tazza ceramica decorazione lavanda; 18°) n. 0082 – Set teiera e tazza ceramica decorazione cactus; 19°) n. 0383 – Contenitore in ceramica forma ananas; 20°) n. 2445 – Borsa mare in tessuto con stampa tucano; 21°) n. 0338 – Tisaniera con filtro decoro cane; 22°) n. 1505 – Tisaniera con filtro decoro gatto; 23°) n. 1065 – Coperta Jaquard in cotone arancio; 24°) n. 1771 – Zerbino antiscivolo disegno gatti “Happy tails”; 25°) n. 2222 – Zerbino antiscivolo disegno gatti “Welcome Home”; 26°) n. 0576 – Zerbino antiscivolo disegno lavanda; 27°) n. 0480 – Zerbino antiscivolo Welcome; 28°) n. 1993 – Zerbino antiscivolo famiglia gatti; 29°) n.1407 – Zerbino antiscivolo disegno cuori; 30°) n. 2317 – Cornice Moderna; 31°) n. 2015 – Barattolo portamiele in ceramica; 32°) n. 0592 - Barattolo portamiele in ceramica; 33°) n. 0918 -

Barattolo portamiele in ceramica; 34°) n. 1457 – Set natalizio portacandele; 35°) n. 1901 – Set natalizio portacandele; 36°) n. 0752 - Barattolo portamiele in ceramica; 37°) n. 0936 - Barattolo portamiele in ceramica; 38°) n. 1404 – Apribottiglia calamitato con logo Anpana; 39°) n. 0641 – Apribottiglia calamitato con logo Anpana; 40°) n. 2287 – Apribottiglia calamitato con logo Anpana.



I premi potranno essere ritirati i sabati 5-12-19-26 gennaio, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, presso l'UDA - Ufficio Diritti Animali, in Via per S.Alessio n. 2145 (locali ex Scuola elementare) a S.Alessio (Lu). Se proprio impossibilitati, contattate il 366/2780347, per accordarvi sul ritiro.