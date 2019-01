Cronaca



Finisce male 'corteggiamento' tra risorse nigeriane: lei gli si nega e lui la riempie di botte

venerdì, 11 gennaio 2019, 18:23

Tentava violenza sessuale, nel primo pomeriggio di oggi, sugli spalti delle mura, nei pressi dell'uscita di San Frediano. Intorno alle 14 alcuni cittadini hanno chiamato il centralino della questura segnalando un'aggressione in atto tra due persone di colore, un uomo e una donna con quest'ultima che veniva ripetutamente picchiata. Sul posto una pattuglia della sezione volanti della questura giusto in tempo per evitare il peggio. La donna, 33 anni, è stata soccorsa e accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale San Luca mentre il giovane, appena ventenne, è stato arrestato per estorsione, tentata violenza sessuale e lesioni personali e condotto in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Secondo una prima, sommaria ricostruzione dell'episodio i protagonisti, entrambi nigeriani, richiedenti asilo, lei ospite in Garfagnana e lui in una struttura di accoglienza a Lucca, si erano incontrati fuori dalla questura, dove la donna si era recata per ritirare il permesso di soggiorno.