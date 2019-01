Cronaca



Garantita la sede per la scuola materna Leone XII per l'anno scolastico 2019/2020

venerdì, 11 gennaio 2019, 16:13

di barbara ghiselli

Buone notizie per i familiari, gli alunni, i docenti e il personale della scuola materna Leone XII: infatti l'assessore Ilaria Vietina ha garantito loro che, se a settembre non sarà pronta la nuova sede accanto al nido “Il Seme” di Sant'Anna, potranno usufruire anche per l'anno scolastico 2019/ 2020, come già sta avvenendo quest'anno, delle aule libere nella scuola materna “Il Girasole” in piazzale San Donato. Grande soddisfazione da parte di Monica Lunardi, titolare della Leone XII, per le dichiarazioni fatte dall'assessore Vietina e per la disponibilità dell'assessore Gabriele Bove. “Ne approfitto anche per ringraziare la dirigente Gabriella Nanini, dirigente dell'istituto comprensivo Lucca centro (istituto che comprende anche la scuola 'Il girasole') – dichiara Monica Lunardi – perchè ci ha accolto con grande disponibilità così come le docenti della scuola 'Il girasole'.”

Ricordiamo infatti che, l'inizio dell'anno scolastico 2018/2019, per la materna della Leone XII è stato da cardiopalmo, infatti, dopo la chiusura del complesso San Nicolao, fino al 30 agosto non fu fornita loro una sede idonea per poter riprendere la loro attività. Ma, per fortuna, quest'anno già a partire dai primi di gennaio, è stata garantita una sede per la scuola materna per l'anno 2019/2020. Ancora da confermare invece la questione nido della Leone XII che, durante questo anno scolastico ha trovato sede presso “Il seme” di Sant'Anna. Nei prossimi giorni, forse già nel fine settimana, si dovrebbe avere notizie più precise in merito alla suddetta questione, sperando che, proprio come per la scuola materna Leone XII, anche la vicenda dell'asilo Leone XII abbia un lieto fine.