I Comitati Sanità pronti per la seduta di Consiglio

sabato, 26 gennaio 2019, 10:53

I carabinieri dei comandi provinciali di Vercelli e Lucca hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo e due donne che nel corso dei mesi di luglio e agosto scorsi hanno perpetrato numerosi furti, in concorso tra loro, in negozi di Palau, Porto...

sabato, 26 gennaio 2019, 09:01

Un giovane marocchino di 27 anni, nullafacente e senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri di Lucca dopo aver provato a ingerire lo stupefacente che aveva con sé, riuscendo a deglutire alcuni grammi di hashish, che, una volta resosi conto del pericolo corso, lui stesso ha confermato di aver...

venerdì, 25 gennaio 2019, 23:57

Si sono accese alle 19.41 del 25 gennaio, in piazza Anfiteatro, come in altre cento piazze italiane, “Le luci di Lucca per Regeni”, un'iniziativa organizzata da Amnesty International in collaborazione con i comuni di Lucca e Capannori

venerdì, 25 gennaio 2019, 16:43

Continua l'attività di restyling dei lastricati delle piazze e delle strade del centro storico. Da lunedì 28 gennaio verrà effettuato un nuovo intervento di sistemazione della pavimentazione intorno alla Madonna dello Stellario

venerdì, 25 gennaio 2019, 12:57

Le elezioni sono fissate per sabato 6 aprile, dalle ore 9,00 alle ore 19,00, in oltre settanta seggi che saranno allestiti in tutto il comprensorio di competenza. Si vota per designare i 15 membri elettivi dell'Assemblea consortile del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, che resterà in carica dal 2019...

giovedì, 24 gennaio 2019, 18:35

“Non vi è stata discriminazione nei confronti dei partecipanti lucchesi al concorso per dirigente infermieristico”. ESTAR e ASL Toscana nord ovest intervengono per ricordare che il concorso oggetto di polemiche si è svolto in piena regola.