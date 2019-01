Cronaca



Il prefetto incontra l’ambasciatore della Tunisia in Italia Moez Sinaoui

mercoledì, 30 gennaio 2019, 13:15

Nella mattinata di oggi, il prefetto di Lucca, Maria Laura Simonetti, ha ricevuto a Palazzo Ducale l’ambasciatore della Tunisia in Italia Moez Sinaoui, in visita nella provincia. Il diplomatico era accompagnato dai consoli onorari a Firenze e Bologna, Gualserio Zamperini e Davide Cappeddu.

All’incontro, svoltosi in un clima di grande cordialità, erano presenti anche il presidente della provincia Luca Menesini, il questore Vito Montaruli, il comandante provinciale dei carabinieri Giuseppe Arcidiacono e il comandante provinciale della guardia di finanza Massimo Mazzone.

È stata l’occasione per una presa di contatto sui principali temi di interesse comune e per fornire al diplomatico in visita un primo quadro delle peculiarità storiche, culturali e produttive del territorio.

Ha concluso l’incontro la visita ai saloni monumentali di Palazzo Ducale, dove si è svolto il rituale scambio di doni.