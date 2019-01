Cronaca



Ilaria del Bianco: "Bolsonaro? Non può farci che piacere il suo orgoglio per la città"

venerdì, 18 gennaio 2019, 12:02

di aldo grandi

Ilaria del Bianco non ci sta. "Io ho risposto a chi mi ha chiesto un parere sulla vicenda Bolsonaro - spiega - e non ho problemi a ribadirla. Quando sono andata in Brasile a novembre, l'ambasciatore Antonio Bernardini mi ha raccontato che durante il suo incontro con il neopresidente Bolsonaro appena eletto, quest'ultimo aveva sottolineato le sue origini lucchesi. All'associazione dei lucchesi nel mondo che si occupa di tenere i contatti con i lucchesi all'estero, non può che far piacere che il presidente Bolsonero sia consapevole e orgoglioso delle sue origini".

"Se viene eletto democraticamente da milioni di persone - prosegue la presidente dell'associazione lucchesi nel mondo - e indipendentemente dalle sue idee politiche, per noi è una persona che accoglieremo come persona di origine lucchese e come rappresentante di un grande stato dove, tra l'altro, si è consolidata un forte presenza lucchese. Sono felice di rappresentare un'associazione dove si accettano le idee di tutti e non ci arroghiamo il diritto di giudicare le posizioni politiche di una persona democraticamente eletta dal suo popolo".

"Le dichiarazioni di Tambellini? - conclude Ilaria del Bianco - Niente da dire se non che se ne assume la responsabilità".