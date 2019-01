Cronaca



In via Michele Rosi un eroe per caso

giovedì, 24 gennaio 2019, 17:25

di Daniela Nardi

La Gazzetta di Lucca ha rintracciato la persona che ieri ha soccorso il passante colto da malore in Via Rosi in centro storico e lo ha intervistato, con la promessa di garantirgli l’anonimato.

Quello che colpisce di questa persona, che ha fatto una cosa straordinaria e che probabilmente ha salvato la vita al malcapitato passante, è la sua umiltà, la sua modestia, il fatto di essere convinto di non aver fatto niente di eccezionale ma solo il suo dovere.

Ci può raccontare cosa è successo?

Stavo camminando a piedi all’inizio di Via Rosi accanto all’uomo che ha accusato il malore, che fino a ieri non conoscevo di persona, ma con cui mi dovevo recare ad un appuntamento con una terza persona in zona Borghi per motivi di lavoro. Essendo entrambi arrivati in anticipo rispetto all’orario fissato per l’appuntamento, avevamo deciso di ingannare l’attesa bevendo qualcosa in un locale vicino per poi recarci insieme sul posto. Stavamo dunque camminando, ognuno sotto al proprio ombrello perché pioveva, quando questo signore si è immobilizzato di colpo, rigido come un soldatino ed è caduto pesantemente sul selciato.

Lei a quel punto cosa ha fatto?

Prima di perdere i sensi quest’uomo, che tremava violentemente, ha fatto in tempo a sussurrarmi “è il cuore”. A quel punto ho iniziato a praticargli il massaggio cardiaco, nel frattempo è sopraggiunta la persona che dovevamo incontrare, attirata dal trambusto e dal fatto che io mentre facevo il massaggio chiamavo a gran voce il malcapitato per nome, cercando di farlo rinvenire.

Poi cosa è successo?

La persona che dovevamo incontrare ha immediatamente chiamato i soccorsi visto che io non potevo smettere di praticare il massaggio cardiaco, poi, al telefono col personale del 118, è andato a cercare un defibrillatore. Dopo pochissimo tempo sono arrivati i soccorsi, un’auto medica e un’ambulanza della Misericordia di Lucca che hanno defibrillato l’uomo, lo hanno stabilizzato e lo hanno portato d’urgenza in ospedale.

Come sapeva come fare un massaggio cardiaco?

Fortuna vuole che mi occupi di sicurezza sui luoghi di lavoro e che sia anche un istruttore di sub, per questo ho frequentato diversi corsi di primo soccorso ove insegnano anche a fare massaggi cardiaci diciamo non professionali, che chiunque è in grado di poter fare senza essere un medico. Viene insegnato inoltre come usare un defibrillatore.

Si rende conto che è un eroe, che probabilmente ha salvato la vita a quell’uomo?

Non credo proprio di essere un eroe, né mi sento tale. Ho solo fatto il mio dovere, senza pensarci un secondo. Gli eroi veri sono altri, basti pensare a chi ogni giorno salva vite umane, siano essi medici, vigili del fuoco, o volontari dei servizi di pubblica assistenza, dal personale a bordo delle ambulanze ai volontari della protezione civile. Io non sono proprio un eroe. Inoltre non ho fatto tutto da solo, ma tante persone hanno contribuito. A partire dalla persona che ha chiamato il 118 e che poi è andata a cercare un defibrillatore, alle persone che transitavano da lì e che si sono fermate per prestare aiuto, anche semplicemente fermando il traffico all’inizio della strada, che è a senso unico, per permettere all’ambulanza di arrivare sul posto senza intoppi. Inoltre anche la sorte ci ha messo lo zampino, perché pur avendo fatto il massaggio cardiaco solo durante i corsi, diciamo che non ero proprio completamente a digiuno su come farlo.

Mi scusi ma sul punto avrei da ridire, oggi giorno purtroppo viviamo in una realtà che ha perso i valori dell’altruismo e della solidarietà ma che invece è improntata sull’individualismo, sull’egoismo. È sempre più raro trovare qualcuno che, vedendo il prossimo in difficoltà, si fermi e presti soccorso. Più facile tirare dritto e non avere guai, non essere coinvolti.

Come ho già detto non ho fatto tutto da solo, tante persone hanno aiutato o comunque erano disponibili a farlo. Io invece credo ancora nella solidarietà umana, che spero non venga soppiantata dall’egoismo. Non è possibile tirare dritto davanti ad una persona che si accascia a terra, che chiede aiuto. Sinceramente non ho pensato neanche alle possibili conseguenze negative che potevano derivare dal mio gesto. Ho fatto quello che dovevo e che potevo non essendo un medico. So che c’è il timore diffuso di rimanere invischiati in grane anche legali se magari il massaggio cardiaco non va a buon fine, oppure se nel praticarlo magari premendo troppo si rompe lo sterno della persona soccorsa. A parer mio sono timori infondati e assurdi, che la gente non deve avere. Chi non è un medico non può essere certo responsabile di un massaggio cardiaco praticato forse non nel modo migliore, ma comunque praticato. E’ meglio fare, che non fare.

Sono parole belle e forti quelle di questo eroe suo malgrado, che invitano tutti a riflettere e che incoraggiano gli animi in quest’epoca dove sui giornali è molto più facile trovare una cattiva notizia che una buona. L’accaduto di ieri è la testimonianza che esistono ancora persone buone, modeste e altruiste.

Un altro spunto di riflessione che apre questa vicenda, che speriamo abbia un lieto fine, è l’importanza per la cittadinanza di poter usufruire di defibrillatori che dovrebbero essere molti ed ubicati in varie zone della città, in posti facilmente raggiungibili e noti alla gente. Inoltre dovrebbero poter essere usati da quante più persone “comuni” possibili. Servirebbero dunque anche corsi di primo soccorso aperti e gratuiti per chiunque voglia parteciparvi, in cui si insegni anche a usare i defibrillatori che molto spesso sono essenziali in situazioni di emergenza.