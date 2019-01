Cronaca



Incidente stradale a Nozzano: ciclista in ospedale

martedì, 29 gennaio 2019, 17:04

di gabriele muratori

Incidente stradale questo pomeriggio in via della Bordogna a Nozzano, nei pressi della locale stazione dei carabinieri, dove in uno scontro tra un'automobile ed un ciclista, quest'ultimo ha avuto la peggio, restando ferito nel violento impatto. Contattati subito i soccorsi, sono giunte tempestivamente sul posto, sia l'automedica del 118 che l'ambulanza della Croce Verde di Lucca, nel mentre che nella vicina base del Cinquale era già stato allertato l'elicottero Pegaso 3 per velocizzare l'eventuale trasporto del ferito presso il centro traumatologico di Cisanello. Una volta giunti i sanitari sul luogo, le condizioni dell'uomo sono risultate serie ma comunque non così gravi da richiedere l'intervento dell'eliambulanza, tanto che il volo è stato quindi annullato. Il ciclista, in serie condizioni ma cosciente, è stato quindi medicato, immobilizzato e trasportato presso l'ospedale San Luca di Lucca in codice rosso per dinamica.