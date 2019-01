Cronaca



Intesa con Cna e Confartigianato: presto un bando per otto nuove licenze per taxi

venerdì, 18 gennaio 2019, 17:23

Convergenza di intenti condivisa fra le associazioni di categoria e l'amministrazione comunale per rilanciare e promuovere il servizio taxi a Lucca, un capitolo strategico per il turismo, per le imprese e per rafforzare il settore del trasporto pubblico. Questa mattina il direttore di CNA Lucca Stephano Tesi, il direttore di Confartigianato Imprese Lucca Roberto Favilla e l'assessore allo sviluppo economico Valentina Mercanti, assieme ai tecnici dello Sportello unico delle imprese del Comune di Lucca, hanno discusso della pubblicazione nelle prossime settimane di un bando per la concessione di nuovi permessi per svolgere il servizio taxi. Le licenze saranno in totale otto di cui due riservate al trasporto disabili e saranno a titolo oneroso come previsto dalla legge.

“Sono trascorsi quaranta anni da quando il Comune di Lucca ha pubblicato l'ultimo bando per le licenze taxi - ha dichiarato l'assessore ValentinaMercanti - Sono soddisfatta di essere arrivata a una convergenza di intenti con le associazioni di categoria che ringrazio, nel rispetto della normativa, perché questo è il primo passo per lavorare a un rilancio del servizio cercando di soddisfare l'utenza su un tema rilevante per il trasporto pubblico”.

“Esprimiamo soddisfazione perché con l'incontro di stamattina si risolve una criticità rilevante che si manifestava soprattutto nel periodo estivo – afferma il direttore di CNA Lucca Stephano Tesi – in questo modo daremo anche una maggiore possibilità di mobilità ai disabili. Abbiamo apprezzato l'impegno dell'amministrazione comunale nel coinvolgere i tassisti nella riorganizzazione del servizio in relazione anche ai grandi eventi che si svolgono a Lucca, migliorando l'integrazione dei taxi nel servizio di trasporto pubblico della città”.

“Ho sottolineato come sia necessario ripristinare nel comparto un rispetto delle normative del settore – ha dichiarato il direttore di Confartigianato Lucca Roberto Favilla – è importante la disponibilità dichiarata dall’assessore Mercanti a rilasciare, anche solo fra due anni, altre due licenze ove se ne ravvisasse la necessità e a creare i presupposti per un servizio di piazza e notturno efficienti. L’Assessore si è impegnata ad effettuare maggiori controlli proprio perché il servizio venga svolto nel più assoluto rispetto delle leggi”.