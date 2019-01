Cronaca



Intossicati da monossido di carbonio: famiglia in ospedale

venerdì, 4 gennaio 2019, 08:39

di gabriele muratori

Paura a San Vito ieri sera, attorno alle 23 in una palazzina di viale Corsica, dove, in un appartamento al primo piano, una famiglia di quattro persone, tutti originari dello Sri Lanka, sono rimasti leggermente intossicati dalle esalazioni di monossido di carbonio a causa del cattivo funzionamento della stufa.



Fortunatamente, il capofamiglia si è accorto per tempo che qualcosa non andava e, dopo aver spento la stufa ed areato i locali, ha contattato i soccorsi.



Intervenuti in breve i vigili del fuoco di Lucca che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'ambiente e ad eseguire i controlli di routine, mentre l'ambulanza infermieristica della Misericordia di Lucca ha poi prestato i soccorsi ai quattro, accompagnandoli in pronto soccorso per i dovuti accertamenti del caso.