Cronaca



Jair Bolsonaro a Lucca, come mai il silenzio dell'associazione lucchesi nel mondo?

venerdì, 18 gennaio 2019, 08:50

di aldo grandi

Conosciamo Ilaria del Bianco, presidente dell'associazione lucchesi nel mondo, da molti anni, ne abbiamo sempre apprezzato l'onestà intellettuale e la voglia di tenere unito il filo che collega la nostra città al resto del mondo dove si trovano, ormai da decenni, numerosi lucchesi i cui genitori o nonni salparono in cerca di una vita migliore. Così dicendo, siamo convinti che anche in Brasile esista una nutrita comunità di oriundi discendenti di lucchesi espatriati all'estero. Uno di essi, è il presidente del Brasile Jair Bolsonaro il quale, avendo i nonni made in Lucca, ha pensato bene, in occasione della sua visita in Italia, di manifestare il desiderio di visitare la città.

Il sindaco Alessandro Tambellini ha fatto sapere subito che il presidente brasiliano non è persona gradita per le sue dichiarazioni, i suoi valori, il suo modo di intendere il Governo di un Paese e, addirittura, ha sottolineato, paragonandole, la differenza di amministrare esistente tra la città di Lucca e lo stato del Brasile. Tambellini, probabilmente in cerca di visibilità per una eventuale candidatura futura, si è, ormai, smarrito nel suo delirio di onnipotenza, ma tutto ciò non ci reca alcun disturbo né alcuna sorpresa.

Quello che, invece, ci sorprende è il silenzio dell'associazione lucchesi nel mondo presieduta da Ilaria del Bianco, un ente, diciamocelo apertamente, il cui compito non è soltanto quello di tenere i contatti con le comunità di lucchesi in giro per il pianeta, ma, anche, quello di non creare alcun problema di nessuna natura nel corso della propria esistenza. Noi, che a Lucca ci stiamo da 30 anni, non ci ricordiamo una sola polemica sollevata o abbracciata dal presidente di turno dell'associazione il quale ha sempre pensato a tenere buoni rapporti con tutti.

Ecco, però, che la vicenda Bolsonero richiede, a nostro modesto avviso, una presa di posizione ferma e decisa da parte della presidente Ilaria del Bianco, sempre attenta a non urtare suscettibilità più o meno prossime, ma che in questo caso non può non pronunciarsi. Jair Bolsonaro qualora dovesse sbarcare a Lucca ha diritto ad un'accoglienza degna non tanto e non solo di un capo di stato, ma di un figlio di lucchesi, quindi, di fratelli partiti in cerca di fortuna tanto tempo fa. Cosa facciamo, però, se il sindaco mette le mani avanti e fa già capire che a lui, di accogliere Bolsonaro, frega poco o nulla?

Noi crediamo che in qualità di presidente dell'associazione lucchesi nel mondo - associazione che non distingue né ha mai distinto tra lucchesi di destra o lucchesi di sinistra in giro per il globo - abbia il dovere di far sentire la propria voce, costi quel che costi, ma non si può sempre stare in silenzio a aspettare che il tempo faccia il suo corso.

Non ce ne voglia Ilaria del Bianco, ma a questo punto vogliamo conoscere la sua posizione e quella dell'associazione da lei presieduta.