La marcia della pace ha attraversato Lucca

martedì, 1 gennaio 2019, 22:39

di eliseo biancalana

In occasione della cinquantaduesima giornata mondiale della pace, si è svolta anche a Lucca (come in altre città italiane) la "Marcia della pace". Numerose persone hanno sfilato per le principali vie della città per poi arrivare alla cattedrale di San Martino. L'iniziativa è stata promossa dalla consulta delle aggregazioni laicali.

I partecipanti si sono trovati nel pomeriggio alla chiesa di Sant'Andrea, sede della Comunità di Sant'Egidio, per riflettere sul messaggio di papa Francesco per la giornata, dal titolo "La buona politica è al servizio della pace". Nel documento, il pontefice ricorda le "beatitudini del politico" secondo il cardinale vietnamita Van Thuận: "Beato il politico che ha un'alta consapevolezza e una profonda coscienza del suo ruolo. Beato il politico la cui persona rispecchia la credibilità. Beato il politico che lavora per il bene comune e non per il proprio interesse. Beato il politico che si mantiene fedelmente coerente. Beato il politico che realizza l'unità. Beato il politico che è impegnato nella realizzazione di un cambiamento radicale. Beato il politico che sa ascoltare. Beato il politico che non ha paura".

Prima dell'inizio della marcia, è stato proiettato un filmato sulla figura dell'ecclesiastico vietnamita morto nel 2002. L'arcivescovo Italo Castellani e il sindaco Alessandro Tambellini hanno poi brevemente commentato il tema della giornata. In seguito, il corteo è partito dalla chiesa per raggiungere, verso le 17, il duomo, dove l'arcivescovo ha celebrato la messa per la festività di "Maria SS. Madre di Dio".