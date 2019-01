Cronaca



La povertà vista dalla Caritas: successo del terzo incontro del Cnv con il territorio

mercoledì, 16 gennaio 2019, 09:37

"La povertà oggi è sempre più multidimensionale, quella economica è solo una delle componenti, ma ce ne sono molte altre: competenze, relazioni, partecipazione, autodefinizione. Se curiamo solo l'aspetto economico, per quella che è la mia esperienza, dubito che si possa veramente aiutare le persone ad essere nuovamente incluse in un sistema di comunità". E' una lettura della povertà profonda e controcorrente quella che la direttrice della Caritas di Lucca Donatella Turri, introdotta dal presidente Pier Giorgio Licheri, ha fornito lunedì scorso al Centro Nazionale per il Volontariato nel terzo incontro che il Cnv ha organizzato con la rete di associazioni del territorio lucchese.



Il tema dell'incontro era proprio la povertà vista dall'esperienza di Caritas e i percorsi di inclusione. Turri ha tracciato la fotografia delle povertà che Caritas elabora su scala locale, regionale e nazionale. Un'operazione importante nel momento storico attuale, anche perché fornisce una serie storica molto lunga che consente di fare una lettura non solo come fotografia, ma anche come narrazione ed evoluzione. Turri ha sottolineato come Caritas incontri le povertà in maniera non specifica, cioé rivolgendosi a tutte le figure sociali che si presentano ai Centri di Ascolto.



La direttrice della Caritas di Lucca ha ricostruito come si è evoluta la popolazione che si rivolge alla Caritas, ponendo l'accento sulle tante famiglie e quindi i tanti minori che vivono in situazioni di povertà. "Una povertà quella dei minori -ha detto Turri- che non è solo economica, ma anche di accesso all'educazione, ai propri talenti e alla socialità. E coloro che vivono situazioni di povertà da piccoli hanno una molto più alta probabilità di avere enormi problemi da grandi e di non uscire da tale situazione".



Folta la partecipazione della rete del Cnv con circa 40 volontari e responsabili di associazioni che hanno partecipato al dibattito con interventi e proposte di lavoro, anche in vista del prossimo Festival del Volontariato in programma a Lucca, in Piazza Napoleone, dal 10 al 12 maggio. Gli incontri del Cnv con i testimoni del territori proseguono anche nel mese di febbraio: lunedì 11, sempre dalle 17 alle 19 nella sede del Cnv in via Catalani 158, sarà ospite Graziano Angeli dirigente del Comune di Lucca. Angeli è dirigente del Settore Dipartimentale 2 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" e del Servizio di Staff B "Avvocatura Comunale, Centrale Unica di Committenza, Programmazione e Controlli".