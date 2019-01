Cronaca



La Provincia rilancia con un massiccio piano di investimenti per strade e scuole

venerdì, 11 gennaio 2019, 13:15

Scuole, viabilità provinciale in primis, ma anche manutenzione del prezioso patrimonio immobiliare dell'ente, attenzione al trasporto pubblico locale e al settore dei beni culturali.

E' su queste direttrici principali che si articola il Programma delle opere pubbliche 2018-2020 della Provincia di Lucca approvato contestualmente al bilancio di previsione 2018 avvenuto lo scorso 27 dicembre. Un programma illustrato oggi – 11 gennaio – dal presidente della Provincia Luca Menesini nel corso di una conferenza stampa a cui ha preso parte anche gran parte dei consiglieri del gruppo di maggioranza in Consiglio provinciale: Maurizio Verona (vicepresidente con delega alla viabilità per la Versilia e coordinamento politiche per gli enti locali per Viareggio e la Versilia); Sara D'Ambrosio (Viabilità Piana di Lucca, coordinamento politiche per gli enti locali per la Piana di Lucca, pari opportunità); Andrea Carrari (Viabilità Media Valle e Garfagnana e coordinamento politiche per gli enti locali di quest'area); Nicola Boggi (Crisi aziendali, coordinamento lavori del consiglio provinciale); Luca Poletti (istruzione e politiche della costa) e Lucio Pagliaro (Tpl, patrimonio, valorizzazione beni culturali, pianificazione urbanistica).

Grazie alla morsa della Finanza pubblica che si è un po' allentata nei confronti delle Province italiane – come ha spiegato Menesiniai giornalisti - ora si torna a lavorare per programmi pluriennali e ad investire con maggiore lungimiranza. Il presidente della Provincia mette l'accento proprio su questo aspetto che riguarda da vicino l'intera comunità provinciale.

"Da quest'anno si è ricominciato ad approvare il bilancio pluriennale – commenta - che prevede un aumento degli investimenti davvero considerevole che permetterà di realizzare interventi fondamentali nei settori dell'edilizia scolastica e della viabilità in tutte le aree del territorio provinciale. Grazie ai fondi aggiuntivi previsti per il prossimo biennio, la Provincia di Lucca tornerà ad essere un fondamentale punto di riferimento al servizio di tutti i cittadini. Il Piano di investimenti che ci consente di guardare al futuro con maggiore serenità rispetto al passato, un passato molto recente dove abbiamo davvero dovuto fare i salti mortali per far quadrare i bilanci soprattutto a causa della gran parte degli introiti dei tributi provinciali che prendono la via per Roma".

Menesini non nasconde, infatti, che l'anno che si è appena concluso è stato complesso per le casse di Palazzo Ducale.

"Il 2018 - spiega - è stato un anno molto difficile per tutte le Province italiane, a causa della conferma di considerevoli tagli al bilancio da parte dello Stato. Ma la Provincia di Lucca è riuscita comunque a mantenere alto lo standard dei propri servizi effettuando molteplici interventi su scuole superiori e le strade di propria competenza, trasporto pubblico, progetti relativi alla promozione delle pari opportunità e alla valorizzazione dei beni culturali".

Qui di seguito le principali opere pubbliche inserite nel piano triennale 2018-2020 già finanziate suddivise tra interventi riguardanti l'edilizia scolastica e la viabilità provinciale.

Scuole:

Liceo scientifico Vallisneri di Lucca; intervento di demolizione e ricostruzione dell'edificio principale con ampliamento: 8 milioni di euro.

Liceo delle scienze umane Paladini e istituto Civitali Lucca: restauro dell'ex convento di S. Nicolao, miglioramento simico e adeguamento alle normative: 10,5 milioni di euro.

Liceo delle scienze umane Paladini e istituto Civitali Lucca: riorganizzazione logistico-provvisoria 1,4 milioni di euro.

Polo scientifico Fermi-Giorgi di Lucca, demolizione palazzina K e costruzione della nuova sede dell'istituto Giorgi: 14milioni di euro.

Ex Cavallerizza Ducale di Lucca, restauro e recupero del vecchio immobile per realizzazione di palestra destinata alle scuole superiori del centro storico: 2 milioni e 50 mila euro.

Liceo classico Machiavelli di Lucca, restauro conservativo facciate e copertura, 1° e 2° lotto: 840mila euro;

Liceo artistico Passaglia di Lucca (sede via Fillungo), opere di restauro e efficientamento energetico 790mila euro.

Liceo musicale Passaglia di Lucca completamento impianto antincendio e realizzazione 2 nuove aule 250mila euro;

ITE Carrara di Lucca, lavori di completamento del blocco "C" 600 mila euro;

ITE Carrara di Lucca, demolizione e ricostruzione blocco B, intervento adeguamento sismico sulla palestra, altri lavori di riqualificazione e messa a norma: 7 milioni di euro.

Ipsar Magri-Pieroni-Mordini di Barga, adeguamento sismico di porzione del fabbricato, 360mila euro.

Istituto alberghiero F.lli Pieroni di Barga, intervento adeguamento sismico del blocco cucine e aula magna, sostituzione blocco C e adeguamento normativo antincendio: 4,7 milioni di euro.

Istituto Marconi-ex Colombo di Viareggio, intervento di restauro, riqualificazione, adeguamento normativo: 2,5 milioni di euro.

Istituto Piaggia di Viareggio, risanamento aule inagibili:110mila euro.

A questi interventi si aggiungono altri stanziamenti per circa 250mila euro per manutenzioni, verifiche, sistemazioni aree a verde, opere elettriche, idrauliche ed edili.

Viabilità provinciale:

Per gli interventi generali di manutenzione della rete viaria sono stanziati 1 milione e 150mila euro; poi circa 3 milioni per le asfaltature nel triennio, a cui si aggiungono 700 mila euro per la manutenzione della viabilità regionale; e un ulteriore milione di euro destinato al programma straordinario di installazione di barriere paramassi e rivestimento delle scarpate sulle strade pedemontane e montane.

In gran parte i fondi inseriti nel programma pluriennale sono destinati alla messa in sicurezza e al consolidamento dei ponti e dei viadotti di competenza. Tra questi si segnalano il ponte di monte S. Quirico (800 mila euro); il cavalcavia di Querceta (Seravezza) per 2 milioni di euro, il ponte di S. Ansano a Ponte a Moriano (Lucca) per 2milioni; il rifacimento dell'impalcato in legno del Ponte delle Catene (Bagni di Lucca) per 200mila euro; il rifacimento del ponte della Tambura sulla sp 50 di Vagli (2,5 milioni); la riqualificazione del Ponte Pari sulla sp 73 (500mila); la passerella di Bolognana sulla sp 58 (800mila euro); il nuovo ponte di Fornaci di Barga sulla sp 75 (500mila euro); interventi di manutenzione per il ponte di Rivangaio (Piaggione – Lucca) sulla sp 2 Lodovica ( 1,3milioni).

Altri lavori riguardano la sistemazione e il ripristino della normale viabilità su arterie interessate da frane e smottamenti come nel caso della sp 9 di Marina (1,8 milioni d euro); la sp 13 di Valdarni, la sp 18 Ponte a Serraglio a Fornoli (Bagni di Lucca) 650mila euro; interventi sulla sp 29 di Marlia (viale Europa) al sottopasso della Fraga 300mila euro; verifiche e interventi ai parapetti sul ponte sul Pescia sulla ps 35 di Villa Basilica 300mila euro; 460mila euro sono destinati alla sp 72 del Passo delle Radici; infine oltre 2 milioni (in larga parte con interventi previsti nel 2020) sono accantonati per lavori sulla sr 445 della Garfagnana per ripristino cedimenti stradali, messa in sicurezza ponti e viadotti, barriere, messa a norma dei parapetti.

Altri stanziamenti riguardano interventi di minore entità su molte strade provinciali della Piana di Lucca, della Mediavalle, della Garfagnana e della Versilia.

Nell'elenco degli interventi sulla viabilità non potevano mancare i 15milioni di euro del nuovo ponte sul fiume Serchio che collegherà la ss1 del Brennero con la sp n. 1 Francigena (via per Camaiore) per il quale scatteranno nei primi mesi di quest'anno le procedure della gara di appalto.

Altri interventi significativi:

E' previsto l'intervento di riqualificazione e messa in sicurezza della Caserma del Vigili del Fuoco di Lucca (450 mila euro) di cui si attende nel giro di alcuni giorni l'affidamento dei lavori;

Circa 100mila euro sono destinati alla manutenzione di Villa Argentina a Viareggio e alla Fortezza di Mont'Alfonso di Castelnuovo Garfagnana, mentre per Palazzo Ducale, per il quale sono stanziati 112 mila euro per il rifacimento della copertura della palazzina archivi, la Provincia è alla ricerca delle risorse per finanziare la sistemazione di una parte della copertura di Palazzo Ducale.

Provincia centrale unica di committenza per sei comuni:

La Provincia di Lucca con delibera del Consiglio Provinciale del 14 luglio 2016 si è costituita come stazione unica appaltante, ai sensi della legge Delrio sul riordino degli enti provinciali, ad ausilio e sostegno delle attività di gara dei Comuni del territorio.

La costituzione in stazione unica appaltante permette alla Provincia di espletare tutte le fasi di gara sia per lavori che per forniture di beni e servizi di valore superiore a 40mila euro in nome e per conto dei Comuni convenzionati. In particolare la Provincia segue tutte le fasi: dalla pubblicazione del bando di gara, alla proposta di aggiudicazione mentre ai Comuni rimane la competenza della progettazione/programmazione e della fase di esecuzione del contratto. L'attività comporta la verifica e l'ammissione delle candidature, l'apertura delle buste, l'attribuzione dei punteggi delle offerte economiche, la formazione della graduatoria, la proposta di aggiudicazione. La Provincia svolge anche, su richiesta dei Comuni, l'attività di controllo sui vincitori delle gare nonché tutti gli altri controlli obbligatori per legge sui partecipanti.

Dal dicembre 2016 al dicembre 2018 compreso la stazione unica appaltante della Provincia ha gestito in tutto 43 gare per conto di alcuni Comuni per un valore complessivo di 17 milioni di euro.

Allo stato attuale sono convenzionati con la Provincia per la funzione di stazione unica appaltante i Comuni di Altopascio, Capannori, Montecarlo, Porcari, Viareggio e Villa Basilica.

Le principali opere pubbliche e infrastrutturali realizzate nel 2017 e nel 2018.

Scuole. Andando a ritroso nel tempo partendo da quella più recente si spazia dalla nuova palazzina dell'istituto agrario Busdraghidi Mutigliano (Lucca) inaugurata nel novembre scorso all'apertura di una nuova intera ala sempre del Busdraghi completamente riqualificata e messa in sicurezza nel febbraio 2017. E poi il nuovo S. Agostino che ospita il liceo musicale Passaglia di Lucca dal gennaio 2017; il nuovo padiglione A (lato stadio) dell'Itc Carrara e la nuova rampa per disabili; il nuovo tetto e le nuove facciate del Liceo Artistico Passaglia di Lucca in piazza Napoleone (2018) e il nuovo ascensore ricavato nella sede centrale di via Fillungo del Passaglia; gli interventi di riqualificazione del Liceo scientifico Majorana di Capannori; il rifacimento di parte delle coperture e della facciata dell'ITI Fermi e gli interventi di adeguamento alla piscina della scuola; l'avvio della sistemazione delle facciate e del tetto del Liceo classico Machiavelli.

Il delicato trasferimento degli istituti Civitali e Paladini nelle sedi provvisorie dell'Itc Carrara e nei moduli prefabbricati e nella palazzina 7 del Campo di Marte di Lucca.

Il trasloco delle classi dell'Istituto alberghiero Marconi di Viareggio negli spazi della sede centrale e in un'ala dell'istituto Piaggia per la fase transitoria in vista della riqualificazione dell'ex Collegio Colombo programmata dalla Provincia.

Palestre. Negli ultimi mesi del 2018 sono state inaugurate le due nuove palestre riqualificate dell'Isi di Barga, il campetto sportivo polivalente del Campedelli di Castelnuovo Garfagnana e la nuova palestra dell'istituto Stagi di Pietrasanta e di quella riqualificata del Chini di Lido di Camaiore. Completato l'intervento di ristrutturazione degli spogliatoi della palestra dell'istituto Piaggia di Viareggio per i quali la Provincia è in attesa degli arredi per riaprire gli spazi. In precedenza erano stati aperti i nuovi campi sportivi del Liceo scientifico Vallisneri di Lucca (basket, pallavolo, tennis, atletica) a cui si è recentemente aggiunta la palestra piccola del Vallisneri adeguata e riqualificata i cui lavori sono conclusi.

Viabilità. Tra i più rilevanti spiccano la messa in sicurezza con una struttura di sostegno del Ponte di Sasso sulla via Sarzanese nel comune di Camaiore (2018); il ripristino della viabilità sulla sr 445 della Garfagnana in località Acquabona dove si sono conclusi a fine 2018 i delicati lavori di messa in sicurezza del versante franato nel 2014 e dove con ulteriori interventi è stata riportata la larghezza originaria della carreggiata. Inoltre i lavori per la realizzazione dei nuovi marciapiedi sul viale Europa a Marlia (Capannori); l'allargamento della curva del Bollore sulla via per Camaiore (nel tratto del Comune di Lucca); la nuovarotatoria sulla via Lodovica a Diecimo (Borgo a Mozzano); la realizzazione del 2° lotto dei lavori alla strada di accesso al Parco della Pace di S. Anna di Stazzema.

Inoltre il piano di asfaltature su gran parte delle rete viaria di competenza in alcuni tratti con asfalto fonoassorbente e il piano per la messa in sicurezza stradale attraverso il taglio, l'abbattimento o la capitozza tura delle alberature lungo alcune strade provinciali.

A questi interventi si affiancano, inoltre, lavori di programmazione e pianificazione come l'avvio del Piano di azione contro l'inquinamento acustico e il dettagliato report sulla situazione dei ponti, dei viadotti e degli attraversamenti provinciali realizzato a fine agosto 2018 come da richiesta del Ministero delle infrastrutture dopo i fatti di Genova.

Senza contare il lavoro di progettazione del nuovo ponte sul fiume Serchio a Lucca per il quale, proprio nei giorni scorsi, è stato sottoscritto lo specifico Accordo di programma tra Regione-Toscana e Provincia che assegna all'ente di Palazzo Ducale i 14 milioni e 450mila euro per il finanziamento dell'opera di cui la Provincia è stazione appaltante.