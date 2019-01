Cronaca



La scuola S. Dorotea presenta la propria offerta formativa

giovedì, 10 gennaio 2019, 17:37

Il 12 gennaio la scuola materna e secondaria di primo grado Santa Dorotea, invita genitori e figli a un evento presso la chiesa Santa Maria dei Servi che si terrà a favore dalla Casa Famiglia Santa Gemma organizzato in collaborazione con Alice Benvenuti Onlus: la scuola, sempre presente e attiva sul territorio, ha infatti deciso di presentare la propria offerta formativa legandola a un evento benefico.



A partire dalle 16:00 di sabato gli insegnanti presenteranno ai genitori l'offerta formativa della scuola materna e secondaria di primo grado.

Contemporaneamente, dalle 16,00 alle 17,30 tutti gli alunni aiuteranno Phineas Fogg, Robinson Crusoe, il Capitano Nemo e il professor O. Lidenbrok a scoprire e decifrare gli indizi di Nikola Tesla all'interno della sede del "Club dell'Unicorno" che condurranno a una delle sue geniali scoperte. Al club i ragazzi e bambini scopriranno un modo originale di leggere, conoscere il latino, apprezzare la matematica, le lingue e il disegno attraverso una caccia al tesoro tematica organizzata dagli insegnanti della scuola.

Si tratta di una caccia al tesoro in cui 4 squadre formate da bambini e ragazzi della scuola - e di chi prenderà parte all'evento - che, attraverso messaggi cifrati che decodificheranno con i dischi di Alberti, visiteranno le varie zone della chiesa (appunto le sale del Club dell'Unicorno) alla ricerca degli indizi lasciati da Tesla:

Sala di Lettura: laboratorio di lettura recitata; Sala d'Arte: animato dall'artista Maya Cetkovic (che avrà anche una piccola esposizione delle sue opere); Sala d'Antichità: laboratorio di latino; Sala di Matematica: laboratorio di matematica; Sala Internazionale: laboratorio di lingua straniera.

Ogni squadra ha come riferimento uno dei personaggi letterari dei romanzi ottocenteschi interpretati da 4 alunni della scuola secondaria che coordineranno la loro squadra di gentiluomini guidando soprattutto i bambini piccoli e coinvolgendo gli alunni della scuola primaria.L'invito fatto avere agli alunni della scuola primaria è presente in allegato.

Dalle 17.45 alle 18.00 sarà effettuata la premiazione e, a seguire, una merenda con l'immancabile tè.Dalle 18.00 alle 19.00 seguirà un concerto eseguito dagli allievi della scuola InMusica e dal coro della Scuola Santa Dorotea diretti dal professor Damiano Calloni.

Per qualsiasi altra informazione potete scrivere a s.sec.santadorotea@gmail.com

È gradita una conferma entro sabato 13 mattina in modo da poter organizzare le squadre per la caccia al tesoro.