Lutto per la scomparsa di Renato Moriconi

sabato, 5 gennaio 2019, 14:39

Avrebbe compiuto 91 anni il prossimo giugno, ma Renato Moriconi, per oltre 30 anni uomo di fiducia del titolare del maglificio My Styles di San Concordio e padre dell'amico Luciano, consulente assicurativo presso la Reale Mutua, è morto improvvisamente venerdì 4 gennaio, mentre tagliava la legna proprio per il caminetto del figlio.



Renato, nonostante l'età, era una "forza della natura". Appassionato praticante di corsa campestre, ancora a 90 anni coltivava l'orto di casa e non si tirava mai indietro quando si trattava di aiutare chiunque ne avesse bisogno.Oltre al figlio Luciano, Renato lascia la moglie Giovanna, la nuora Rossana e l'adorato nipote Lorenzo.I funerali, lunedì 7, alle ore 10, nella chiesa di S. Anna. Poi, la tumulazione, nel cimitero di Farneta.





Foto: Renato con la nuora Rossana a una corsa campestre