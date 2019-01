Cronaca



Minorenne alla guida di un'auto rubata: denunciato insieme ad altri due

venerdì, 11 gennaio 2019, 16:22

Tre giovanissimi, tutti di età compresa tra 17 e 19 anni, rispettivamente pizzaiolo, operaio e studente, sono stati denunciati in stato di libertà dai carabinieri per il reato di ricettazione.

I tre sono stati fermati dai militari insospettiti dal fatto che con l'auto hanno effettuato una manovra di retromarcia in prossimità di un posto di blocco della polizia. Nel momento in cui in cui i militari si sono avvicinati i giovani hanno prima cercato di abbandonare l’auto, poi invece, controllati, hanno riferito di aver ricevuto il veicolo in prestito dalla proprietaria, una signora residente a Pescia per svolgere alcune commissioni per suo conto.

Alla guida del mezzo i carabinieri hanno identificato un giovane italiano di minore età, chiaramente senza patente, al pari degli altri due, sia pure di anni 18 e 19. Nei confronti dell’auto è stato poi accertato essere stata presentata nella serata di ieri una denuncia di furto, da parte di una donna, residente a Pescia, la quale in quel centro aveva lasciato l’auto per poco tempo, dimenticando le chiavi inserite. I tre, che non hanno fornito alcun valido motivo per giustificare la loro presenza a Lucca, sono stati denunciati per il reato di ricettazione; nei loro confronti è stata altresì avanzata la misura di prevenzione del rimpatrio con il foglio di via obbligatorio. Il minore, sanzionato anche per guida senza patente, è stato affidato ai propri genitori.

La signora di Pescia è tornata in possesso del suo veicolo.