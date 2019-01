Oltre 2 mila presenze per la Befana organizzata dai vigili del fuoco

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 7 gennaio 2019, 08:54

Le Associazioni dell'Osservatorio Affari Animali del comune di Lucca (L.a.v., E.n.p.a., Ass. C.A.NI. (ex canile di Arliano), Animalisti Italiani, Riscatto Animale, Ass. Culturale G. Salvemini, A.n.p.a.n.a.) intervengono, con una nota congiunta, sulla nuova gestione del canile municipale di Lucca

domenica, 6 gennaio 2019, 20:01

Spettacolo, magia, solidarietà e cioccolato all’evento di Befana della Fondazione Banca del Monte di Lucca e Lucca Sviluppo

sabato, 5 gennaio 2019, 23:50

Nonostante il freddo pungente si è svolta anche quest’anno per le vie del centro storico la 29^ edizione della tradizionale befanata organizzata dal gruppo vocale lucchese Il Baluardo

sabato, 5 gennaio 2019, 14:39

Avrebbe compiuto 91 anni il prossimo giugno, ma Renato Moriconi, per oltre 30 anni uomo di fiducia del titolare del maglificio My Styles di San Concordio e padre dell'amico Luciano, consulente assicurativo presso la Reale Mutua, è morto improvvisamente venerdì 4 gennaio, mentre tagliava la legna proprio per il caminetto...

sabato, 5 gennaio 2019, 13:11

Sicurezza stradale nel periodo invernale, il consigliere comunale Daniele Bianucci chiede un'attenzione ancora maggiore nello spargimento di sale, preventivo alle gelate delle vie: in Brancoleria, come in tutte le zone collinari e pedemontane. Su questo tema, Bianucci ha presentato un'apposita raccomandazione all'amministrazione comunale

venerdì, 4 gennaio 2019, 12:29

Per il Canale Ozzeri, uno fra i principali scoli della Piana di Lucca, quello che è terminato pochi giorni fa stato un anno di importanti lavori di manutenzione, che si sono appena conclusi: e che hanno visto il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord impegnato in un investimento complessivo di...