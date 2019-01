Cronaca



Osservatorio Affari Animali: "Nuova gestione del canile, sterile alimentare polemiche su fatti pregressi"

lunedì, 7 gennaio 2019, 08:54

Le Associazioni dell'Osservatorio Affari Animali del comune di Lucca (L.a.v., E.n.p.a., Ass. C.A.NI. (ex canile di Arliano), Animalisti Italiani, Riscatto Animale, Ass. Culturale G. Salvemini, A.n.p.a.n.a.) intervengono, con una nota congiunta, sulla nuova gestione del canile municipale di Lucca:

"La presente per rispondere alla lettera del Sig. Novelli, pubblicata il 4/01/2019 sui giornali locali: risposta che appare opportuna, attesi i mezzi di pubblica diffusione utilizzati per diramarla, al fine di dissipare ogni eventuale dubbio o sospetto in ordine alla circostanza che l’Osservatorio Affari Animali, organo consultivo del Comune di Lucca, abbia una qualsiasi preferenza di carattere politico, nonché obiettivi che in qualche modo si sovrappongano, o addirittura risultino conflittuali in relazione agli interessi degli animali.

Ovviamente sempre nei limiti – e non appare superfluo specificarlo - delle risorse materiali a disposizione.

Tutto ciò premesso, si può senz’altro rilevare che alcune delle osservazioni contenute nella citata lettera sono corrette, in particolare circa i fondi sostanzialmente inferiori rispetto alla cifra stanziata con il precedente bando, a fronte del ribasso del 10,15% effettuato dall'unica cooperativa partecipante al bando per la concessione della gestione del canile municipale di Lucca.

Ma tutto questo fa parte delle regole del gioco e l’unica cosa che le Associazioni rappresentate in questo Osservatorio possono fare, al momento, è vigilare affinché la prestazione che sarà erogata dall’attuale aggiudicatario corrisponda comunque ad accettabili livelli di tutela degli animali, confidando nella massima professionalità degli operatori ed evitando, almeno in partenza, ogni pregiudizio “sulla carta”, o sospetto (che al momento non sembra fondato) sulla circostanza che si sia voluto per forza dare atto ad una orribile speculazione sulla pelle degli animali stessi.

Sembra peraltro esulare dalle competenze dell’Osservatorio anche qualsiasi tipo di “indagine” in ordine all’eventuale mancato rispetto delle metrature prescritte dalla Legge 59 del 2009; violazione della normativa che peraltro avrebbe interessato, se sussistente, anche la gara precedente e di conseguenza la scelta della gestione uscente: ragione, questa, che induce a ritenere quantomeno intempestiva la volontà di far emergere soltanto ora un problema che a onor del vero si sarebbe trascinato, mai risolto, da circa una decina d’anni.

Di conseguenza, nel ribadire una volta di più che obiettivo primario dell’Osservatorio e delle Associazioni in esso rappresentate è quello della tutela del benessere degli animali, sempre nei limiti delle risorse disponibili e in un contesto di massima attenzione onde evitare cause di intralcio ad una azione giudiziaria che deve ancora essere portata a termine e pronunciarsi, appare in tutta franchezza sterile e controproducente alimentare qualsiasi polemica in ordine a fatti pregressi, sui quali ben altri sono i soggetti istituzionali chiamati a farvi luce.

Sembra invece essenziale e ben più costruttivo che chiunque si riconosca come “animalista”, indipendentemente dalle colorazioni politiche e da pregiudizi o idee più o meno preconcette, possa collaborare serenamente, anche dall’esterno, avanzando proposte utili alla soluzione di qualsiasi problema grazie all’uso proficuo, efficace ed efficiente delle risorse a disposizione; nel perseguimento dell’unico obiettivo di tutelare al meglio i cani ospiti della struttura, sul quale questo Osservatorio si impegna a non abbassare mai la vigilanza, raccomandando fin da subito la massima attenzione e professionalità alla Cooperativa Ponteverde, che al momento – fatti salvi eventuali stravolgimenti a seguito della verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal bando o di una eventuale pronuncia giudiziaria - risulta legittima aggiudicataria della gara".