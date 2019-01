Cronaca



Pappa e Ciccia

martedì, 1 gennaio 2019, 15:04

Ormai è una consuetudine che va avanti da molti anni quella della festa di fine anno andata in scena in piazza S. Martino grazie all'impegno e alla organizzazione dell'associazione don Franco Baroni. Tantissimi i lucchesi e non solo che hanno voluto accogliere il nuovo anno con il classico e tradizionale doppio brindisi, quello alla mezzanotte e quello del Capodanno di Lucca. Musica grazie al disc-jockey Federico Avanzati e al gruppo dei Fotonika. Sul palco in perfetta sintonia per augurare il buon anno il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini e l'arcivescovo di Lucca monsignor Italo Castellani.

La manifestazione ha visto anche il momento della premiazione del lucchese dell'anno appena trascorso e questa volta ad aggiudicarselo è stata Giuseppina Micheletti, una donna di settant'anni la quale ha donato alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca un edificio a Borgo Giannotti affinché venga destinato ad uso sociale.

Foto Alcide