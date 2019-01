Cronaca



Primi fiocchi di neve in città e nella Piana

giovedì, 31 gennaio 2019, 11:37

di barbara ghiselli

Questa mattina sono scesi i primi fiocchi di neve anche in città e nella Piana lasciando stupiti i lucchesi che raramente sono abituati a uno spettacolo del genere. Chiaramente i più meravigliati e affascinati da questo spettacolo sono stati i bambini che sperano che la neve si attacchi al terreno per poter poi prenderla, giocarci e costruire pupazzi. Bisogna dire che anche gli adulti però non sono stati da meno, come testimoniano le numerose foto e i vari commenti sulla nevicata inaspettata nel centro storico pubblicati nei vari social. Molti i lucchesi che sono andati sulle mura e sugli spalti per fotografarle in questa nuova veste bianca. Cosa molto importante, al momento non si registrano disagi per la viabilità e quindi si può dire che, per ora questo magico spettacolo è stato apprezzato da tutti.



Foto di Antonio Clerici