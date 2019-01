Cronaca



Puccini e la sua Lucca : "Il Pucciniano usa immagini del festival per promuoversi eventi in Cina"

mercoledì, 16 gennaio 2019, 14:06

Il Festival Pucciniano di Torre del Lago con l'Orchestra per il Capodanno ed il primo dell'anno in Cina, ma nella locandina appaiono Andrea Colombini e l'Orchestra Filarmonica di Lucca. La segnalazione arriva da Puccini e la sua Lucca che ha attivato i suoi legali

"Un ultimo dell'anno con il botto... ma al contrario. Dalla Cina, infatti, giunge una notizia che ha del clamoroso - si legge nella segnalazione di Puccini e la sua Lucca -. Il Festival Pucciniano di Torre del Lago, invitato con la sua Orchestra a partecipare ad una serata di Capodanno in un grande teatro – con il direttore Dmitri Jurowski ed i solisti Mauro Bonfanti, Nan Zheng e Cristiano Amici – prepara una locandina per promuovere l'evento. In primo piano ecco i protagonisti della serata: fino a qui tutto bene. Non fosse che, sullo sfondo, ecco apparire l'Orchestra Filarmonica di Lucca al gran completo, fondata, presieduta e diretta da Andrea Colombini che, infatti, compare intento a dirigere nell'immagine. Non solo però: anche nel concerto previsto per il 1 gennaio 2019 - diretto dal Maestro Dejan Savic - viene nuovamente utilizzata l'immagine di Colombini con la sua Orchestra".



"All'inizio – commenta Andrea Colombini – ho pensato che doveva trattarsi di uno scherzo. Non era possibile immaginare diversamente. Poi ho appreso che sfortunatamente era tutto vero: il Festival Pucciniano si permette di andare in giro per il modo usando nostre foto? I loro addetti non conoscono nemmeno l'Orchestra? E non si venga a dire che la locandina è stata preparata in Cina, perché Google e Facebook (la foto è tratta dal social) in Cina non funzionano. Quindi questa immagine è stata preparata e inviata dall'Italia".



Un incredibile errore che, in ogni caso, ha già fatto scattare l'ufficio legale del Puccini e la sua Lucca Festival, che in Cina lavora da tempo con numerosi contatti di rilevanza internazionale (basti pensare al recente accordo di sponsorizzazione con il colosso Cadenza Piano Foundation).

"Abbiamo allertato i legali per la tutela dei nostri diritti d'immagine – prosegue Colombini – perché ci hanno informato direttamente dalla Cina, dove la cosa ci sta già procurando un forte danno, dal momento che hanno riconosciuto me e l'Orchestra Filarmonica di Lucca sui manifesti: il nostro agente in Cina ci ha già avvertito che ci saranno grosse ripercussioni perché abbiamo contratti in essere per sponsorizzazioni ed esibizioni lì ed i manifesti sono stati affissi ovunque".