Raffica di colpi in note attività commerciali, magro il bottino

lunedì, 14 gennaio 2019, 13:27

di eliseo biancalana

Nella notte di oggi, alcune note attività commerciali di Sant'Anna sono state vittime di irruzioni di malviventi, che hanno forzato gli ingressi portando via quello che potevano. Ad essere colpite sono state la birreria Lowengrube, la palestra Ego City Fit Lab e l'ottica GrandVision. Data la prossimità delle tre attività, gli investigatori non escludono che gli episodi siano riconducibili alla stessa banda.

Il bottino dei tre colpi è stato nel complesso piuttosto modesto. All'ottico l'allarme è scattato due volte. Una prima volta tra la mezzanotte e l'una. Immediato l'intervento di vigilanza e polizia, ma i ladri si erano già dileguati. Ma tra le 3 e le 5 c'è stato un secondo tentativo e stavolta il colpo è andato a segno. I malviventi, probabilmente non dei professionisti, sono stati però sorpresi dai nebbiogeni antifurto e alla fine sono riusciti a sottrarre solo la cassa, con dentro 200 euro circa. La store manager del negozio è arrivata nella notte allertata dalla vigilanza e non ha potuto far altro che constatare i danni. Sul posto è intervenuta anche la polizia scientifica, per i rilievi del caso. Sul fatto indaga la squadra mobile.

Ad avere la sorte peggiore è stata la nota birreria di viale Carlo Del Prete. "Sono entrati poco prima delle 2 di notte" ha detto il titolare, che è stato avvertito poco dopo dalle guardie di vigilanza privata, in seguito allo scoccare dell'allarme. "Mi sono recato subito lì e ho avvisato i carabinieri" ha proseguito il proprietario, che ha riferito che i malviventi hanno forzato tre porte del locale e hanno portato via tre smartphone Samsung J3 e circa 380 euro. Nel ristorante erano presenti delle telecamere, i cui filmati sono stati acquisiti dai militari dell'Arma. Sembra che a colpire siano state dalle tre alle quattro persone.

Quasi accanto alla birreria si trova il centro della Ego. Anche in questo caso sono state forzate le porte, ma fortunatamente i malviventi non hanno trovato denaro da rubare. Il personale si è accorto dell'episodio solo stamani, verso le 8.30.

Carabinieri e polizia stanno condividendo le informazioni su questi episodi. Intanto è emerso che nel fine settimana è stata colpita la vicina palestra StrongWall CrossFit in via delle Tagliate, che era già stata vittima di un furto nella notte tra giovedì e venerdì sera. Al momento non sembrano però esserci elementi che colleghino questo episodio con gli altri.