Rolling Stones, assolto Mimmo D'Alessandro

venerdì, 18 gennaio 2019, 17:23

Convergenza di intenti condivisa fra le associazioni di categoria e l'amministrazione comunale per rilanciare e promuovere il servizio taxi a Lucca, un capitolo strategico per il turismo, per le imprese e per rafforzare il settore del trasporto pubblico

venerdì, 18 gennaio 2019, 16:37

Furto all'Esselunga e violenza agli operatori intervenuti: uno di loro ha riportato alcuni giorni di prognosi. La direttissima si è tenuta oggi alle 15:30. Si tratta di Samba Candè. Per lui il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere

venerdì, 18 gennaio 2019, 15:06

Sul posto ha effettuato in questi giorni un sopralluogo l'assessore all'edilizia scolastica Celestino Marchini, accompagnato dai tecnici del comune, proprio per sincerarsi sull'andamento del cantiere

venerdì, 18 gennaio 2019, 15:01

Stamani a Sant'Anna è stata posizionata la prima pietra d'inciampo della città di Lucca. La cerimonia ha visto la commossa partecipazione dei parenti del deportato e di un nutrito gruppo di studenti dell'Itc Carrara e del Liceo musicale

venerdì, 18 gennaio 2019, 14:53

Le segreterie regionali della Toscana di alcune sigle sindacali hanno indetto uno sciopero del personale mobile della Divisione Passeggeri Regionale Toscana di Trenitalia, dalle 21 di sabato 19 alle 21 di domenica 20 gennaio

venerdì, 18 gennaio 2019, 13:25

La provincia di Lucca sta valutando insieme con i tecnici di Palazzo Ducale la possibilità di posizionare una serie di autovelox fissi in punti strategici di alcune strade provinciali particolarmente trafficate e soprattutto dove i limiti di velocità vengono superati infrangendo il codice della strada