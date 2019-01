Cronaca



Santa Maria a Colle, conclusi i lavori di scavo del Fosso Lobaco

mercoledì, 30 gennaio 2019, 12:56

Proseguono a grandi ritmi i lavori di manutenzione ordinaria del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord. Dopo la conclusione degli interventi sul canale Ozzeri, uno fra i principali scoli della piana di Lucca, giungono a termine anche quelli sul Fosso Lobaco ed i suoi affluenti, a Santa Maria a Colle. L’Ente consortile ha effettuato opere di pulizia e di prevenzione per rendere più sicuro l’Oltreserchio, con un importante intervento di manutenzione: sono infatti stati scavato il Lobaco e i suoi affluenti, per un totale di circa 2 chilometri. Lavori che ribadiscono il costante impegno del Consorzio per assicurare la piena funzionalità del reticolo idraulico del territorio.

“Anche i lavori di manutenzione sul Fosso Lobaco sono giunti alla conclusione – commenta il Presidente del Consorzio Ismaele Ridolfi -. Si tratta di un’opera importante per la sicurezza dell’Oltreserchio, particolarmente richiesti dai cittadini della zona. I lavori che svolgiamo sono, come sempre, anche una risposta al tema del cambiamento climatico; un modo per contenere e affrontare situazioni meteorologiche sempre più estreme e complesse. Dai Bottacci del Guappero fino al torrente Turrite a Castelnuovo di Garfagnana: a breve partiranno nuovi cantieri per assicurare la sicurezza idraulica del comprensorio. Il 2019 è appena iniziato, ma l’impegno del Consorzio verso i cittadini resta costante”.