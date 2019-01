Si chiama Martino Franchi il primo nato del 2019

Altri articoli in Cronaca

martedì, 1 gennaio 2019, 16:03

Il Popolo della famiglia di Lucca chiede rimozione di bacio gay da Rai Uno: "Appello al presidente Foa: è questa la Rai del cambiamento nel 2019?"

martedì, 1 gennaio 2019, 15:04

Grande festa in piazza San Martino come da consuetudine. Successo per la cerimonia di premiazione del Lucchese dell'anno 2018. Gli auguri di sindaco e arcivescovo. Photogallery

lunedì, 31 dicembre 2019, 12:00

Dopo che in centro storico per quasi un anno accanto all’ex cartiera Pasquini all’imbocco di via Buiamonti uno stallo giallo destinato alla sosta dei residenti è stato occupato da un cantiere del Consorzio di Bonifica del Bientina, adesso nello stesso posto sono apparsi da più di un mese quattro o...

domenica, 30 dicembre 2018, 13:45

Ieri pomeriggio una donna di 45 anni ha tentato di lanciarsi da un viadotto sull’A/11, nei pressi di Massarosa, ma è stata bloccata dalla polizia stradale di Lucca

domenica, 30 dicembre 2018, 10:11

In uno scenario nel quale la continua evoluzione tecnologica influenza ogni azione del nostro vivere quotidiano, l’impegno della polizia postale e delle comunicazioni nell’anno 2018 è stato costantemente indirizzato alla prevenzione e al contrasto della criminalità informatica in generale, con particolare riferimento ai reati di precipua competenza di questa specialità

sabato, 29 dicembre 2018, 12:50

L’amministrazione comunale di Villa Basilica scende in campo per salvaguardare la vita dei cani e contrastare il fenomeno del randagismo sul proprio territorio