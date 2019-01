Cronaca



Sicurezza privata, sciopero dei lavoratori

lunedì, 28 gennaio 2019, 17:57

Venerdì 1 e sabato 2 febbraio sono indette a livello nazionale 48 ore di sciopero (per l'intero turno di lavoro) per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro della vigilanza privata e servizi fiduciari.

"Il contratto è scaduto ormai dal 31 dicembre 2015 - è spiegato in una nota - e riguarda oltre 45 mila addetti del settore che svolgono servizi di sicurezza presso committenze pubbliche e private (aziende, centri commerciali, banche, stazioni, ospedali...) sia come guardie armate che come addetti al portierato. L'incontro tra aziende ed organizzazioni sindacali del 17 gennaio scorso non ha portato i risultati sperati e si è quindi deciso per la proclamazione dello sciopero da parte di Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs; dopo tre anni dalla scadenza del contratto non si è ancora raggiunta una sintesi che consegni alle lavoratrici ed ai lavoratori del settore condizioni normative e salariali dignitose. L'aumento salariale proposto è vergognoso e le imprese dimostrano di non aver alcun rispetto per i lavoratori, che oltretutto vivono sotto la spada di Damocle del cambio di appalto e che sono soggetti a moltissimi rischi per la propria sicurezza, di notte e di giorno".

"Non è più possibile aspettare lasciando i lavoratori senza risposte, anche in ragione del fatto che sempre più istituti di vigilanza applicano contratti collettivi pirata (ossia firmati da sindacati che non rappresentano i lavoratori) e che non esercitano nel rispetto delle norme che regolano questo particolare settore.Per queste ragioni è stato indetto lo sciopero nazionale unitario con due manifestazioni, il 1 febbraio a Milano ed il 2 febbraio a Napoli".

"Mercoledì 30 gennaio dalle 21 alle 23 presso la CGIL di Lucca (Viale Luporini 1115/F – S. Anna) si terrà un'assemblea sindacale aperta a tutte le lavoratrici ed i lavoratori del settore per spiegare le ragioni dello sciopero ed organizzare le adesioni alla manifestazione di Milano di venerdì 1 febbraio. Per informazioni chiamare il numero 3479489478".