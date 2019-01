Cronaca



Sicurezza stradale in Brancoleria e nelle altre zone collinari, Bianucci chiede attenzione

sabato, 5 gennaio 2019, 13:11

Sicurezza stradale nel periodo invernale, il consigliere comunale Daniele Bianucci chiede un'attenzione ancora maggiore nello spargimento di sale, preventivo alle gelate delle vie: in Brancoleria, come in tutte le zone collinari e pedemontane. Su questo tema, Bianucci ha presentato un'apposita raccomandazione all'amministrazione comunale, durante l'ultimo consiglio comunale.

"In questo periodo invernale, la piena fruibilità delle strade, in completa sicurezza, è fondamentale. Soprattutto per le aree collinari e pedemontane del nostro territorio comunale – sottolinea il consigliere comunale Daniele Bianucci - Assicurare la viabilità di queste aree è infatti importante: per dare una grossa mano ai tanti cittadini che, con coraggio e dedizione, continuano ad abitare in queste zone così belle, ma spesso anche scomode, perché lontane dai servizi della città. Così facendo, essi permettono che le nostre colline restino luoghi vivi, curati ed amati. Per questo, raccomando all'Amministrazione comunale la massima attenzione nella manutenzione e nella cura delle strade. Anche attraverso lo spargimento di sale, preventivo, in occasione delle gelate: che deve essere attento, ampio, e riguardare quante più arterie stradali possibili, pure quelle secondarie. Penso in particolare alla Brancoleria, ma pure agli altri punti collinari: i cittadini, infatti, ci chiedono un impegno ancora maggiore, per la costante e piena sicurezza della viabilità, pure nelle giornate e nottate più fredde".