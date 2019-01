Cronaca



Sindacati in piazza contro la manovra: "Fa cassa con le pensioni"

mercoledì, 2 gennaio 2019, 13:07

di eliseo biancalana

Il 4 gennaio, dalle 10.30, i sindacati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uil Pensionati saranno in piazza Napoleone per tenere un presidio contro la manovra economica approvata a fine anno dal parlamento. Le ragioni della protesta sono state spiegate durante una conferenza stampa che si è tenuta stamani presso la sede della Cisl.

"Questo governo giallo-verde sta rispolverando un classico: per uscire dall'impasse in cui era piombata la trattativa con la commissione UE, si fa cassa con le pensioni" accusano i sindacati con una nota. Nel mirino delle associazioni di categoria c'è il taglio dell'indicizzazione delle pensioni sopra i 1521 euro lordi (tre volte il minimo). "I sindacati dei pensionati e confederali – è scritto ancora nella nota – chiedono con forza che venga riconosciuto ai trattamenti pensionistici, un meccanismo di rivalutazione, che effettivamente risponde ai bisogni di milioni di pensionate e di pensionati; che permetta davvero di non perdere il potere d'acquisto delle pensioni, come di fatto oggi accade". Nel complesso i sindacati bocciano la manovra del governo Conte, perché la giudicano poco orientata alla crescita e al lavoro, mentre le misure su reddito di cittadinanza e quota 100 sono ritenute confuse.

"Saremo convinti in piazza per difendere i nostri diritti, finché non si capirà che il pensionato non può essere un bancomat" ha affermato il segretario territoriale della Uil Pensionati Lucca, Guido Carignani, che ha ricordato come i sindacati si siano opposti in passato anche alla legge Fornero. "Governi amici o governi nemici non ce ne sono" ha detto il segretario provinciale della Fnp Cisl Massimo Santoni. "I soldi devono essere presi facendo una vera lotta all'evasione fiscale" ha sostenuto il segretario generale Spi Cgil Roberto Cortopassi. I sindacalisti hanno inoltre espresso preoccupazione per i tempi stretti con cui le camere hanno esaminato il provvedimento, per l'aumento delle tasse al non profit e per gli attacchi ai sindacati e alla stampa.

Il 4 gennaio i sindacati chiederanno di essere ricevuti dal prefetto. Iniziative analoghe si terranno anche in altre città italiane. Sempre a gennaio, è prevista anche una grande manifestazione nazionale a Roma.