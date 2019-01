Cronaca



Spaccia marijuana, arrestato immigrato gambiano

venerdì, 18 gennaio 2019, 23:19

Gli uomini del reparto prevenzione crimine della polizia, in servizio oggi a Lucca, hanno arrestato in serata un immigrato originario del Gambia di 27 anni, richiedente asilo (un altro ndr), per detenzione di marijuana ai fini di spaccio. Il ragazzo è stato trovato con 30 grammi di sostanza stupefacente.

Durante i controlli il suo telefono ha ricevuto diverse chiamate da consumatori, pertanto, sospettando un'attività fiorente, gli agenti hanno effettuato una perquisizione domiciliare presso il centro di accoglienza in cui è ospitato, trovando Circa 450 euro in banconote di piccolo taglio, probabile frutto di spaccio visto che non lavora. Alla luce di ciò, il pubblico ministero ha disposto la traduzione in carcere in attesa della convalida del Gip.