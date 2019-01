Spacciava vicino al piazzale don Baroni: arrestato gambiano di 20 anni

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 3 gennaio 2019, 13:30

Parere favorevole della commissione bilancio al Documento unico di programmazione (Dup) 2019-21. La pratica sarà esaminata in consiglio comunale nella seduta del 15 gennaio

giovedì, 3 gennaio 2019, 11:54

Scatteranno lunedì, coordinati dal servizio viabilità della provincia di Lucca, gli interventi di potatura, taglio e abbattimento di alcune alberature lungo la strada provinciale n. 1 Francigena, più conosciuta come la via per Camaiore

giovedì, 3 gennaio 2019, 09:35

In queste ore, la Toscana, come gran parte del resto d’Italia, è interessata da un brusco abbassamento delle temperature. Nel Basso Valdarno, territorio di competenza di Acque SpA, secondo le previsioni, la colonnina di mercurio scenderà abbondantemente sotto lo zero durante le ore notturne, soprattutto nelle zone interne e nelle...

giovedì, 3 gennaio 2019, 08:26

La lotteria aveva come fine l'acquisto di box modulari componibili per i cani degli sfollati, da allestire nelle tendopoli a seguito di calamità. Spesso, troppo spesso, sino ad oggi, dopo una calamità, i cani degli sfollati venivano lasciati nei pressi della casa pericolante o inagibile ma, comunque, lontani dai proprietari...

mercoledì, 2 gennaio 2019, 13:07

Il 4 gennaio, dalle 10.30, i sindacati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uil Pensionati saranno in piazza Napoleone per tenere un presidio contro la manovra economica approvata a fine anno dal parlamento. Le ragioni della protesta sono state spiegate durante una conferenza stampa che si è tenuta stamani presso la...

mercoledì, 2 gennaio 2019, 11:48

Il comune di Lucca ha pubblicato una nuova ordinanza a tutela della qualità dell'aria per limitare la circolazione dei veicoli più inquinanti, l'accensione dei caminetti e contrastare l’inquinamento atmosferico secondo il Piano di azione comunale per una durata di sei giorni consecutivi