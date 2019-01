Cronaca



Studenti autogestiti all'ITA Busdraghi

lunedì, 28 gennaio 2019, 09:03

Si è conclusa sabato scorso l'autogestione organizzata dagli studenti dell'ITA Busdraghi che li ha visti impegnati per larga parte della settimana in svariate attività.



"L'autogestione appena conclusa – afferma Tommaso Nieri, uno dei due rappresentati d'istituto – rilancia ancora di più il nostro istituto. Dopo l'inaugurazione della nuova sede lo scorso febbraio, si è concretizzato un altro evento importante che riguarda l'ITA Busdraghi. L'autogestione è stata infatti un successo. Siamo estremamente soddisfatti sia della partecipazione degli studenti, sia di ciò che è stato fatto".



"Sono stati svolti dagli studenti, coordinati da alcuni professori- dichiara Daniele Cinelli, l'altro rappresentante d'istituto - alcuni lavori all'esterno della struttura per migliorare la viabilità, nonché alcune riqualifiche e pulizie per migliorare il nostro istituto. Inoltre sono stati istituiti una serie di gruppi aventi delle finalità ben precise: dal gruppo studio in cui gli studenti si sono organizzati per mettersi in pari in alcune materie, al gruppo cinema dove sono stati visionati film di natura storica; dal gruppo sport al gruppo trasversale con finalità ludiche. L'autogestione ha avuto anche la partecipazione dell'alpinista lucchese Riccardo Bergamini che ci ha descritto le sue ultime scalate, in un clima di estremo interesse da parte degli studenti".



"L'autogestione all'ITA Busdraghi è diventata ormai una costante - conclude la nota – e in un anno estremamente turbolento per le scuole lucchesi, un evento come questo è un fatto estremamente positivo. Ringraziamo per la disponibilità il coordinatore scolastico Cesare Lazzari, lo sportivo Riccardo Bergamini e tutti gli studenti ed i professori, in primis il vicepreside Paolo Boddi, che si sono adoperati in questa settimana".