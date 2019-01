Cronaca



Successo per la benedizione degli animali in piazzale Arrigoni

domenica, 20 gennaio 2019, 16:59

di Barbara Ghiselli

Grande partecipazione nel primo pomeriggio di oggi nei pratini di piazzale Arrigoni dove si è tenuto il tradizionale appuntamento della benedizione degli animali, in occasione della ricorrenza di Sant'Antonio Abate. Il rito è stato officiato da monsignore Italo Castellani che ha sottolineato l'importanza degli animali nella vita dell'uomo sia come aiuto durante il lavoro e sia come sollievo; erano presenti, tra gli altri, anche don Lucio Malanca e Francesco Battistini, presidente del consiglio comunale di Lucca.

L'iniziativa, giunta al settimo anno consecutivo, è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra l'Anpana (Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente) sezione di Lucca e l'arcidiocesi di Lucca.

Anpana ha voluto ricordare come, al di là delle proprie convenzioni o appartenenze religiose, sia importante la tradizione della benedizione degli animali dato che rappresenta un passo fondamentale nel rispetto di ogni creatura vivente e nel rispetto dell'armoniosa convivenza. Quali animali erano presenti alla benedizione? Gatti, conigli, criceti ma soprattutto cani di ogni razza e taglia.

Come ricordo della giornata, a tutti i partecipanti è stato consegnato un attestato di partecipazione.