Sventato maxi-furto di bici da 80 mila euro

mercoledì, 30 gennaio 2019, 14:25

Una debole perturbazione in transito sulla Toscana oggi, mercoledì e domani, giovedì potrà portare neve, anche a bassa quota e ghiaccio. Per questo la sala operativa unificata permanente ha emesso un codice giallo su tutta la regione fino alla mezzanotte di domani, giovedì 31 gennaio

mercoledì, 30 gennaio 2019, 13:15

Nella mattinata di oggi, il prefetto di Lucca, Maria Laura Simonetti, ha ricevuto a Palazzo Ducale l’ambasciatore della Tunisia in Italia Moez Sinaoui, in visita nella provincia. Il diplomatico era accompagnato dai consoli onorari a Firenze e Bologna, Gualserio Zamperini e Davide Cappeddu

mercoledì, 30 gennaio 2019, 12:56

Proseguono a grandi ritmi i lavori di manutenzione ordinaria del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord. Dopo la conclusione degli interventi sul canale Ozzeri, uno fra i principali scoli della piana di Lucca, giungono a termine anche quelli sul Fosso Lobaco ed i suoi affluenti, a Santa Maria a Colle

mercoledì, 30 gennaio 2019, 10:02

La celebrazione avrà luogo all’interno della Cappella al primo piano della struttura ospedaliera: sarà presieduta dall’Arcivescovo di Lucca monsignor Italo Castellani e concelebrata dal vicario episcopale e parroco dell’ospedale padre Giampaolo Salotti

martedì, 29 gennaio 2019, 17:04

Incidente stradale questo pomeriggio in via della Bordogna a Nozzano, nei pressi della locale stazione dei carabinieri, dove in uno scontro tra un'automobile ed un ciclista, quest'ultimo ha avuto la peggio, restando ferito nel violento impatto

martedì, 29 gennaio 2019, 16:39

I dati del dossier di Legambiente Mal'aria di Città 2019 in Toscana sono stati presentati nella conferenza stampa che si è svolta stamani a Firenze, al Caffè Letterario Giubbe Rosse, alla presenza del presidente regionale di Legambiente Fausto Ferruzza e del responsabile del settore inquinamento atmosferico per il cigno verde...