Tambellini riceve Giuseppina Micheletti per la consegna del riconoscimento “Lucchese dell’anno 2018”

martedì, 22 gennaio 2019, 15:12

La sala operativa unificata permanente della Regione ha confermato il codice arancione emesso ieri e valido fino alla mezzanotte di oggi ed ne ha emesso uno giallo per neve e ghiaccio che interesserà quasi tutta la Toscana nella giornata di domani, mercoledì 23 gennaio; uniche zone escluse sono quelle lungo...

martedì, 22 gennaio 2019, 13:52

Buone notizie per i cittadini lucchesi: nel 2018 c'è stato un calo del 17 per cento dei delitti rispetto all'anno prima in provincia di Lucca. In calo anche i furti, che sono diminuiti del 23 per cento

lunedì, 21 gennaio 2019, 15:10

Questa mattina a Saltocchio è stato inaugurato un appartamento che ospiterà donne sole seguite dai servizi sociali e dall'azienda Usl Toscana Nord Ovest

lunedì, 21 gennaio 2019, 13:30

Un patto di confine fra i comuni di Lucca e di Camaiore, con lo scopo di valorizzare le frazioni collinari poste, appunto, nell'area contermine ai due territori. E' questo l'obiettivo che si pone il protocollo d'intesa che le due amministrazioni comunali intendono andare a siglare

lunedì, 21 gennaio 2019, 11:08

Il Codacons ha inviato una diffida agli Ordini dei medici di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena, volta a garantire la trasparenza in favore dei cittadini e rendere noti i rapporti tra i camici bianchi operanti in Toscana e le aziende farmaceutiche

lunedì, 21 gennaio 2019, 10:29

Qualcuno avrebbe telefonato a una signora dicendo di raccogliere offerte per la parrocchia del centro storico, ma non è vero. La notizia è stata resa nota dai sacerdoti, che hanno messo in guardia i fedeli