Cronaca : capannori



Sulla A11 auto tampona un Tir e finisce in un campo, grave il conducente

mercoledì, 16 gennaio 2019, 23:41

di gabriele muratori

Incidente stradale sulla A11, questa sera alle 21, poco prima del casello di Capannori in direzione Firenze, dove in un tamponamento tra un'automobile ed un Tir, il conducente dell'auto è rimasto gravemente ferito.

Allertati subito i soccorsi, sono intervenuti da Lucca una squadra dei vigili del fuoco, l'ambulanza infermieristica della Misericordia di Lucca, e due pattuglie della polizia stradale. Secondo lo scenario, l'automobile avrebbe tamponato un camion sulla corsia di sorpasso per poi rimanere agganciata al paraurti dello stesso.

Il camion avrebbe continuato la corsa per diverse decine di metri sbandando ai bordi della carreggiata per poi terminare la marcia ponendosi trasversalmente alla strada, mentre l'auto, che poi si è sganciata, è stata sbalzata fuori strada finendo oltre il guard-rail in un campo adiacente.

Non con poca fatica i pompieri hanno estratto il conducente dell'auto dall'abitacolo per poi essere affidato nelle mani dei sanitari. Trasportato in codice rosso al pronto soccorso del San Luca, l'uomo, un lucchese di 54 anni, è tuttora sotto osservazione per i traumi riportati, ed i medici stanno al momento valutando l'eventuale trasferimento al vicino ospedale di Cisanello.

Il traffico è rimasto bloccato per diverse decine di minuti subendo forti rallentamenti. Sul posto gli agenti della stradale hanno effettuato il deflusso del traffico ed i rilievi dell'incidente.

Foto Gabriele Muratori