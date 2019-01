Topi in un terreno limitrofo all'asilo nido Arcobaleno

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 24 gennaio 2019, 18:35

“Non vi è stata discriminazione nei confronti dei partecipanti lucchesi al concorso per dirigente infermieristico”. ESTAR e ASL Toscana nord ovest intervengono per ricordare che il concorso oggetto di polemiche si è svolto in piena regola.

giovedì, 24 gennaio 2019, 17:25

La Gazzetta di Lucca ha rintracciato la persona che ieri ha soccorso il passante colto da malore in Via Rosi in centro storico e lo ha intervistato, con la promessa di garantirgli l’anonimato

giovedì, 24 gennaio 2019, 17:20

Nascita e genitorialità: “più praticità e meno filosofia” con il nuovo percorso di accompagnamento promosso dall’Associazione Ohana e dalla Croce Verde

giovedì, 24 gennaio 2019, 13:45

Martedì pomeriggio un'anziana è stata derubata della propria borsa mentre stava aspettando di confessarsi nel santuario di Santa Gemma Galgani all'Arancio

giovedì, 24 gennaio 2019, 12:21

In questi giorni Autostrade per l'Italia sta immettendo altre casse automatiche (al posto di quelle manuali dove opera un esattore), derivanti da un accordo nazionale del luglio 2018, nelle Stazioni di Firenze Impruneta, Firenze Scandicci, Firenze Ovest e Lucca

giovedì, 24 gennaio 2019, 12:17

Si è svolta nella chiesa di San Paolino martedì 22 gennaio la tradizionale messa che celebra il patrono della polizia municipale, San Sebastiano martire